Anacrónico

NADA más concluir el discurso del monarca, Paco López Barxas me llamó para decirme que me había quedado muy bien. “Has conseguido que no diga nada nuevo en el mayor tiempo posible”. A lo largo de mi carrera profesional he escrito tantos discursos propios y ajenos, políticos, culturales, empresariales, para fiestas y pregones, que los amigos, cada vez que un mal alegato brilla en los medios, hacen la broma de achacarme su paternidad literaria.

Pero no. Yo no he escrito el discurso de Navidad de Felipe VI por muy ínfimo que haya sido. Lo escuché con la misma expectación que gran parte de la ciudadanía y con la misma desesperanza de quienes se hayan visto en la encrucijada de darle forma. Y pensé en el planteamiento que yo habría aconsejado al Rey a la hora de argumentar sus mensajes en esta tesitura vital y política que vive el país. Habría hecho todo lo posible por evadir los tópicos en que fue cayendo frase a frase. Porque enfrentar la pandemia, la lucha sanitaria, la crisis económica que nos amenaza o el desconcierto y orfandad de la juventud actual y futura... con lugares comunes, en su soberana boca solo puede generar frustración y colocar a la monarquía en la misma palestra del político de ocasión.

O de la ocasión política. La forma y el fondo del mensaje de un Jefe de Estado coronado y moderno nunca deben tener la textura de una alocución circunstancial. La astucia argumental del monarca ha de llevar implícita la responsabilidad histórica que representa. Por ello me apenó el manoseo verbal con que fue llenando planos medios y cortos para cumplir el trámite, en un decorado rancio, adornado por un diminuto portal de Belén, una subliminal Constitución Española y un ramo de acebo.

¿Y sobre la esperada referencia a su padre, qué le habría aconsejado? No lo sé. Sería imposible encontrar una fórmula global satisfactoria para la generalidad, para él mismo y para su familia. Desde Fernando VII la monarquía española es un anacronismo, que imprudentemente Juan Carlos I ha acrecentado. Por ello, hoy resulta inviable escribir un discurso de ruptura para Felipe VI.