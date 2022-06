Andalucía en la noche tropical

VI el segundo debate de las elecciones andaluzas mientras caía la noche tropical. Dicen que es el junio más caluroso desde siempre, y llevamos así varios junios, pero los negacionistas de casi todo aseguran que no hay nada, sólo calor y verano. Los embalses se vacían, los regadíos menguan, los barbechos tendrían que activarse ante la guerra en Ucrania, pero lo gente está envejecida y sola, y ya no hay teleclub, aunque están abriendo algunos. Las próximas generaciones lo tendrán más difícil, aunque ganemos el futuro con la tecnología, las redes sociales y otros griteríos. Los jóvenes se darán cuenta de que les hicieron perder mucho tiempo con las pantallas, implantando simplezas de nuevo cuño, lenguajes maniqueos, recompensas inmediatas.

En Andalucía se juegan el futuro y el presente. Los embalses menguados están allí en su mayoría, pero también las playas internacionales que adoran los ingleses, ahora con más motivos para huir del Reino Unido. El clima y el clima político. Creo que he vuelto a ver a Johnson subido a un tractor. Qué tipo. Mientras actúa (ya saben, política actoral: la hay en todas partes) quiere despachar a los inmigrantes a Ruanda, y hasta el arzobispo de Canterbury dice que es una medida “contraria a Dios”. Y contraria a los hombres, que son los afectados, añado yo. Los ricos largando gente en avión, o sea, un espectáculo dantesco. Pero para eso se hizo el brexit, corazones. Entre otras cosas. También la está liando parda con el protocolo de Irlanda del Norte y Europa empieza a ponerse seria con el inquilino de Downing Street. Mejor nos iba con las fiestas.

Las elecciones andaluzas han dado unos debates que tiran al muermo, con Olona a su bola, con su solemnidad verbal, y el resto arropándose, y eso a pesar de la caló. Moreno Bonilla va vestido de presidente y se comporta como tal. No quiere que le mezclen con nada, quiere la mayoría, y aunque hasta Tezanos le da mucho, seguramente no llegará. Para Feijóo sería la solución ideal, revalidar el gobierno sin romperlo ni mancharlo, más ahora, con la izquierda dividida y a la baja en el sur. Pero Andalucía tiene su propia agenda. Marín no dejó de repetir que él era el vicepresidente, que él era gobierno, que un poquito de por favor.

Los comentaristas dicen que resulta tierno, y si no lo dicen, lo piensan. Pero tiene valor y es elegante estar ahí defendiendo algo que vas a perder, según los arúspices y según las prospecciones, y defendiéndolo más que nadie, incluso más que Moreno, que ha ido tan vestido de presidente a los debates que ahora teme que la peña se apalanque guapamente y no vaya a la urna, entre el rebujito y la playa. Las victorias más peligrosas son las que se adelantan en demasía, las que toda la demoscopia pronostica sin fisuras. Espadas dice que si fueran a votar los socialistas ganaría. Lo cual tiene algo de nostalgia.

Es verdad que este segundo debate fue algo más animado que el primero, pero sólo un poco. Dos no discuten si uno no quiere, y Moreno no quería, oiga, a pesar de que Olona, a su verita vera (en el plató) no paraba de hablar del futuro en el que se veía a sí misma, pero no gratis et amore. Las candidatas de la izquierda defendieron sus propuestas, pero con la sensación de que el momento político, y la propia división, las ha llevado lejos del lugar donde se corta el bacalao. El propio Espadas parecía contenido conocedor sin duda de que el cambio del cambio tendrá que esperar. Salvo sorpresa, claro está.