Andrés Neuman: esa luz

ALGÚN tiempo después, quizás mucho tiempo después, con el oscuro océano de la pandemia en medio, me encuentro con Andrés Neuman, narrador asombroso. Sólo telefónicamente, a mi pesar. Demasiados compromisos me impidieron estar en su vuelta a Galicia: llegó para el ciclo literario de Javier Pintor. Pero al otro lado del teléfono Neuman suena con su voz poética inconfundible, generoso con sus respuestas que se enzarzan como cerezas, que se bifurcan como los senderos en algunos jardines. Neuman trae, como siempre, un oleaje de palabras, pero también convoca con magia desconocida, con arte de druida, esa atmósfera sutil, transparente, esa atmósfera limpia que dejan las lluvias copiosas y las descargas eléctricas, el suelo humeante y el aire azul recién estrenado, perfumado de ozono.

Algún tiempo después, tanto tiempo después, Neuman ha sido padre y ha escrito un libro para su hijo Telmo. Umbilical (Alfaguara). Es una joya. Una ofrenda. Me dice que no quería morirse (eso me dice) sin regalarle a su hijo lo que ahora no puede saber, lo que no podrá recordar nunca. Las impresiones de su nacimiento. Y las de antes de su nacimiento, cuando estaba ahí, al otro lado del vientre de cristal. Las palabras del padre asombrado. Lo que va de El imaginado a El aparecido, las dos partes que forman el libro.

“Me hubiera gustado tener algo así, saber cómo fue cuando nací. Cómo fueron los primeros abrazos de mi madre. Bueno, sé que nací en Argentina envuelto por algo tan terrible como los días de la dictadura, nueve meses después del golpe de estado. Eso sí. Pero la naturaleza se encarga de que no sepamos nada de esos primeros días, de que no haya verdadera memoria del origen: ¡ese origen que nos va a definir como personas más que ninguna otra cosa, como sabe muy bien la neurociencia!”, me dice. “Odio la muerte, pero no la conciencia mortal. Se agudiza cuando tienes un hijo, más aún si es tardío. Creo que somos una especie bastante fallida, pero la mayor belleza que podemos producir viene justo de ese instante en el que reconoces que te vas a morir mañana, y que, por lo tanto, no hay tiempo que perder en el amor”.

El libro dice: “Para mi hijo Telmo, que acaba de alumbrarme. Para Erika, artesana de la luz”. Hace años, Neuman publicó un libro llamado ‘Alumbramiento’. De pronto estamos inmersos en la luz. Esta luz. Le digo: “Yo lo hubiera llamado El libro de las iluminaciones. Todo es luminoso aquí. La luz que irradia a lo lejos, en el vientre de cristal. La luz poderosa que el recién nacido trae después en sus ojos. Le digo, emocionado: “este es un libro de ciencia ficción. Este niño astronauta, nadando en su universo, su cordón, sí, Umbilical, que le ata a la nave en el viaje Interestelar. El niño que ves en lo que alguien llamó “la fascinación de las ecografías”. El niño que está aún al otro lado. Pero que toca el vientre de cristal, que puede oír y sentir. Le cantabas canciones, seguramente bien, porque eres de familia de músicos”.

Y luego el niño aparecido, nacido. Aterrizado. Ya no más astronauta, sino astrónomo: “Astrónomo interior, observas las alturas de la casa. Tu misión está siempre un poco más arriba de mi hombro. La frente exploradora, la boca más abierta que la luz, las ideas formándose en la constelación del iris”. Y algo más: “Me río porque ríes. (...) En tu respiración tiembla la mía”.