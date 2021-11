Antoni Rossell, comisario de la Exposición Afonso X, una muestra itinerante

Una exposición que partiendo de la Igrexa da Universidade sentó sus reales por lugares emblemáticos relacionados con la figura del “Rey Sabio”, desde Ourense, en su Catedral y lugares como Xunqueira de Espadanedo y la Capela de Sto Estevo de Ambla, en Baños de Molgas, al Museo de Pontevedra y el Museo Diocesano de Tui o a la Catedral de Mondoñedo y el Mosteiro de Ferreira de Pantón, en Lugo, destacando en nuestra provincia lugares como a Igrexa de Santo Antoniño, de Toques o el Museo das Mariñas, de Betanzos, por citar algunos de ellos. “AX.G”-Afonso X e Galicia-, resultó una “Exposición Conmemorativa”, auspiciada por el “Consello da Cultura Galega”, en sus variadas propuestas y en una iniciativa que abarcó un período dilatado. Esta entrevista, una vez concluido el proyecto, sirve para recordar lo que la memoria nos deja del evento.

Antoni Rossell, comisario de tan ambicioso proyecto, especialista en estudios comparados de literatura y música, ejerce la docencia en la Universitat Autònoma de Barcelona, mientras mantiene relaciones como director y miembro de entidades relacionadas con culturas medievales: “Arxiu Occità (Institut d´Estudis Medievals-UAB”- de la misma Autònoma-, en la que también destacan el “Centre d´Estudis Trovadorescos”, el “Instituto de Estudios Medievales”, y el “Centre Interuniversataire d´ Histoire el Arquéologie Médiévales”. En una ampliación de materias, destaca la transmisión y circulación de paradigmas culturales en el Nuevo Mundo. Para este proyecto, contaba con la colaboración del arquitecto Roger Badía, formado en la “UPC-ETSB”, de Barcelona y en el “ZHAW Architektur”, de Winterthur, en el complemento de puesta escénica.

Pregunta- Un proyecto largamente meditado entre ambos, y en el que destacan un importante elenco de colaboradores ¿Cuál es la importancia y función de cada uno de ellos?

Respuesta.- Se trataba de una exposición con un elenco de personas que han participado tal como se necesitaba y merecía, partiendo del núcleo formado por mí y Roger Badía, diseñador de la idea. Hay que añadir un elemento esencial que era el de Luciano Pérez, para la cuestión de los instrumentos, luego estaba, por supuesto, la coordinación responsabilidad de Dolores Vilavedra, por la parte que le corresponde, entre otra serie de colaboradores o más bien asesores partiendo de toda la gestión práctica con el destacado papel de Mercedes Fernández. Además de entes imprescindibles como la empresa “Ekinocio”, que representaron Raquel e Irene, para la puesta en práctica del diseño. Por parte del “Consello da Cultura Galega”, Manolo Gago, para la difusión y Cristina Mouriño, en comunicación. Begoña Tages, en la corrección de textos o la producción de “Escenoset”. La serie de entrevistas a investigadores profesionales gallegos que participaron con voz y presencia sobre la interpretación de las melodías. Enrique Monteagudo, en el estudio de las influencias de Afonso X. Elena de Carlos Villamarin- en la cuestión histórica y científica-, Elvira Fidalgo, en lo literario y Francisco Prado Vilar, en la investigación de las miniaturas.

P.- El espacio de la Igrexa de Universidade se ofrecía por su natural idoneidad, en este encuentro entre el Consello da Cultura Galega y la “USC”. ¿Llegasteis a pensar en otro posible espacio posible, vista la amplitud de su contenido?

R.- No fue fácil porque valoramos en principio espacios como la Cidade da Cultura, pero las necesidades venían condicionadas por aspectos como la amplitud, la localización céntrica y accesible, la realidad de su traslado a otras ciudades posteriormente, la exposición en sus dimensiones reales, y detalles parecidos, por lo que no tuvimos duda a la hora de elegir. La iglesia de la Universidad cumplía esos requisitos y esa fue labor de Roger Badía

P.- Lo mismo podríamos pensar de esos lugares de la CC.AA., vistas las localizaciones elegidas definitivamente. ¿De todos ellos, habrá unos cuantos que resultaron irrenunciables?

R.- En principio mostré preferencia por la Colexiata do Sar, y la Cidade da Cultura, aunque para la Comunidad Autónoma, seguimos la vía de las localizaciones de piezas, la ubicación da cada una y no podíamos escoger porque venía dado. Había de hecho un mapa que proporcionaba el plano general de Galicia, recurrente y connotado por la figura de Afoso X, El Sabio.

P.- Se descarta el seguimiento de un posible orden cronológico en beneficio de una trayecto necesariamente más flexible y multidisciplinar ¿Estábamos pues ante un criterio más temático?

R.- La cronología era importante, tanto que le dedicamos un gran panel antológico pero una vez expuesto, no resultaba prioritario y quisimos destacar el conjunto de piezas gallegas del período de Afonso X como fundamento necesario, los elementos coetáneos, las huellas patrimoniales y cronológicas. Todo vendría supeditado precisamente por ese discurso patrimonial gallego medieval de la época.

P.- Una cultura que se mostraba a través de los talleres de creación, el valor e importancia de las miniaturas como señas de identidad para realzar el testimonio de época de las “Cantigas de Afonso X”. ¿Es verdad que siempre se tuvieron en cuenta estos aspectos como motivo conductor?

R.- Siempre se tuvieron en cuenta las Cantigas como hilo conductor, desde las miniaturas como elemento que relacionaba la imagen de la Edad Media y Galicia como cuestión lingüística o musical. Otros aspectos de importancia, fueron la Astrología y su mundo, al que se contribuye en el diseño y que dieron motivo a un libro-catálogo que se publicaría como parte del proyecto. Se añadía igualmente tanto la organología como la organografía por lo que el conjunto supera la supeditación unidireccional.

P.- Seis pantallas aéreas que suponían auténticas constelaciones, que contribuyeron a acentuar la dimensión del Monarca, en su dedicación a la astrología y la astronomía ¿Es verdad que es este uno de capítulos sobre los que se investigó con un interés secundario?

R.- Los instrumentos eran esenciales y el público les tenía como referencia por su procedencia desde la Catedral a los manuscritos musicales de El Escorial y el Pazo de Xelmirez, en sus capiteles. La Exposición les situaba en el centro de forma material, accediendo a otros a través de proyecciones e ilustraciones. La labor de Luciano Pérez fue decisiva, por su condición de organólogo y constructor de instrumentos, además de realizar el trabajo antológico de las fichas.

P.- Recordaremos el proyecto financiado por la “Fundación Barrié”, partiendo de la iniciativa del Padre Calo y Carlos Villanueva, con el “Grupo Universitario de Cámara” ¿Qué noticias tienes del concierto de presentación de las reproducciones en la Catedral de Santiago?

R.- Tenía información del protagonismo de la “USC”, del Padre Calo y de Carlos Villanueva, además de otros estudiosos como John Wright con trabajos como “Porqué trovar” y “Songs from the 12 th and 13 th Century”, con nuestro trabajo como grupo, optamos por una plantilla corta, siguiendo patrones musicológicos decididamente modernos precisamente porque las obras en sí mismas representan una ficción aportada por ellos mismos, lo que permite una aproximación epistemológica. Aquellos juglares itinerantes, se valían de pocos medios y solo en la corte del Rey Sabio, las agrupaciones reunidas eran más amplias, por lo que estamos ante una expectativa de campo abierto.

P.- Antoni Rossell, pues también llevó a cabo un trabajo en cd., en una versión de “Cantigas de Sta María”, en 2006 ¿Podía ser un preludio de lo que cristalizaba en tan ambicioso proyecto?

R. – Se trataba de un documento que incluía algunas cantigas, piezas de repertorio hispano y del patrimonio gallego, precisamente dentro del criterio comentado. Hubo una exposición llevada a cabo en Murcia dirigida por Isidro Bango Torviso, historiador del arte románico y prerrománico de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro “El Camino de Santiago”, publicado por Espasa Calpe- se puede consultar en march.es, su ponencia “Alfonso X: Su vida, su obra, su tiempo”, de la Fundación Juan March, de gran complemento informativo- y resultaría como un preludio a la que hora se viene ofreciendo. Un periplo que nos trasladará a distintos puntos de Galicia, a través de la figura de “Afonso X, el Rei Sabio”.