NO, no me refiero a la notable serie del mismo título (Movistar), aunque podría. Me refiero a un apagón que tiene que ver con nuestra forma de conectarnos con el mundo, no tanto a la falta de energía eléctrica y sus consecuencias. Es más, me refiero a un apagón buscado. A la desconexión.

Por supuesto, cada día nos presentan más terapias que tienen que ver con la búsqueda de la limpieza mental, con desnudarnos de las sombras y abrazarnos a la naturaleza, como quien se abraza a un árbol (también es una terapia en auge, los baños de bosque). Terapias que, en lo fundamental, nos apartan del vértigo del mundo que nos ha secuestrado, y al que, en cierta forma, nos hemos hecho adictos. No sólo está la cuestión de los llamados ‘workaholics’ (enganchados al trabajo, yonquis de la ocupación), sino lo que no pueden vivir sin el ruido del mundo, sin esa música de las esferas que ha devenido en un sonido horripilante, pero extrañamente embaucador.

De alguna forma, se nos dice que hay algo tóxico flotando en el ambiente, algo tóxico que hemos creado precisamente por nuestra forma de comportarnos, por dejarnos llevar, o por dejarnos engañar. Y, como pasa con todo lo tóxico, lo peor no es que exista, sino no percibirlo como tal. O dejar que el cuerpo (el alma) se acostumbre, y se encuentre confortable en esa atmósfera, envuelta en ese ruido constante, devorando con enfermiza glotonería dosis de estrés y presión. Sucede que el mal está en no reconocernos sin todas esas capas de miedos y de alarmas bajo las que yacemos enterrados, tierra que nos echan y nos echamos, lo mismo que, como también se ha dicho, existe una epidemia bastante pueril de predilección por lo banal, un acomodaticio arte del optimismo a piñón fijo.

Pensé en todo esto ayer, cuando leí la despedida (temporal, espero) del músico Dani Martin. Sus palabras son duras, o me lo parecieron. Pero duras consigo mismo. Habla del “síndrome del impostor”, lo cual viene a significar que ha sido, o es, tan autocrítico que no logra verse como lo ven los demás: músico, artista, celebridad, en fin. Me parece una actitud honesta, emocionante, diría, porque es difícil (supongo que lo es) dar un paso atrás en carreras de éxito, como la suya, apartarse del gran carrusel, dejar de lado el río que nos lleva, el oleaje que te agita y puede hundirte. Y más emocionante me parece ser capaz de advertirlo, de percatarse a tiempo de lo que podría, quizás, llamarse la tiranía de la fama. La inseguridad, o la duda, puede ser tan dañina como la arrogancia, que también aqueja a otros.

La despedida de Dani Martin, las palabras que utiliza para explicarse, me llevan a pensar en ese desgaste formidable no sólo de la fama, sino de la exposición pública (por mucho que lo hayas elegido). Hay cierta tendencia a creer que el famoso, el ser público, tiene que estar dispuesto a soportarlo todo. ¿Por qué? ¿Acaso no es un ser humano como los demás? ¿Acaso el artista, el escritor, no tiene derecho a la retaguardia, al silencio?

No es, además, un síndrome que sólo afecte a famosos. Hay muchas personas anónimas que sufren también ante la percepción que tienen de sí mismos, o ante la que otros tienen de ellos. Aunque no estén en las redes, al parecer uno de los lugares donde la toxicidad puede hacer más daño. Es la crueldad que supone el no poder fallar. Como le sucedió a Natalie Portman o a Emma Watson. Cada vez hay más gente que se aparta, que cierra las redes, que busca un poco de silencio, volver a un lugar anterior. Lo dijo Dani Martín: “blackout”. Apagón.