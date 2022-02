Aparcamientos de personas

EN LA SOCIEDAD en que vivimos nos preocupamos más si hay sitios suficientes para aparcar coches y, sin embargo, no nos importa donde aparcamos a los mayores, a los menores tutelados y a los enfermos mentales. Los tres colectivos son marginales y marginados por nuestra sociedad, son débiles y casi nadie se preocupa de ellos. Los tres molestan al estar ahí y por eso se les aparca

La pandemia puso en evidencia las carencias de muchas residencias de mayores, sin que parezca que haya decisiones encaminadas a mejorarlas para evitar las situaciones que vivimos recientemente.

Por otra parte los psiquiátricos deben ser centros que tengan en mente siempre la misión, a veces imposible, de recuperación al menos parcial de sus pacientes y posible integración en la sociedad. Dado que no es fácil esa tarea, la sociedad debería prestar una mayor atención y ayuda a los profesionales de dichos lugares. No debemos pensar que un enfermo mental recluido, al aparcarlo, se acaba el problema. Los enfermos mentales son personas, no son coches.

Estos días están apareciendo noticias en medios de redes de abusos sexuales a menores en instituciones tuteladas de Baleares, Madrid y Valencia. En Andalucía un solo abogado denuncia que él tiene constancia de 50 casos diversos espacios. Se sospecha que lo denunciado y constatado solo sea una muestra de muchos más. A los menores tutelados, deberíamos prestarles una gran atención, preguntándonos si realmente después de su estancia se integran en la sociedad.

Deberíamos saber muchos datos, como cuántos consiguen el graduado escolar o cuántos se encauzan para tener un oficio o profesión, mediante una formación profesional o universitaria. Hace poco, escuchaba a una mujer que estuvo acogida desde los seis años, dado que se retiró la tutela a su madre por no poder cuidarla a causa de su drogadicción.

Contaba las penalidades que tuvo que pasar al salir a los 18 años y dejarla en la calle sin haberla dado ninguna formación, habiendo sido sometida a castigos brutales y apenas sabiendo leer. Después, quedó embarazada varias veces y, por no tener medios para criar a sus hijos, fueron llevados a diferentes centros tutelados. Su impresión es que están ahora en la misma situación que tuvo ella hace 30 años. Es fácil deducir que los hijos de sus hijos también irán a centros tutelados sino se pone remedio a esta situación.

No sabemos cuál es la situación real de los centros ni tenemos una visión global. Ojalá que los casos denunciados sean sucesos aislados y que haya lugares donde realmente se trate de recuperar a estos menores para la sociedad, procurándoles una formación y el cariño necesario.

La sociedad tiene una tendencia de aparcar a las personas que necesitan ayuda. Parece como si dijese: este problema lo dejo ahí, lo aparco y de esta manera ya no lo tengo. Está solucionado. Sin embargo, son personas, no cosas, necesitadas de ser queridas y de poder querer, ya sean mayores, enfermos mentales o menores tutelados