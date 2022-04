HABÍA un político que decía que a la oposición bastaba aplicarle el reglamento. Con esto se indicaba que dada la meticulosidad con que se hacen los reglamentos es muy difícil que exista alguna persona que lo cumpla, y por ello, seguro que la oposición tampoco lo cumpliría.

En España somos muy dados a hacer leyes, normas y reglamentos en los que parlamentos y autoridades de todo tipo gastan todas su fuerzas y tiempo. Es muy difícil encontrar un país que tenga tantas normas. Hay leyes, decretos, órdenes ministeriales, legislación autónomica, normas municipales y provinciales, así como reglamentos universitarios.

A pesar de ello, siempre se encuentra alguna circunstancia o algún caso que no contempla la legislación, con lo cual se tiende a hacer otra norma adicional. Incluso, a veces los funcionarios de algún servicio añaden alguna norma de su propia cosecha para así hacer más perfecto el conjunto de la legislación vigente, perfección imposible de alcanzar

La mayor parte de las cosas y actividades del día a día no necesitan legislación alguna y basta con el sentido común y con el fluir de la vida misma. Sin embargo, hay funcionarios que gozan con aplicar el reglamento y la norma y la interpretación más estricta.

No se trata de que las cosas y las actividades funcionen, sino lo fundamental es que se cumpla el reglamento, aunque en muchos casos eso suponga un perjuicio a las personas y un freno a la actividad de ellas. Es la burocratización que en países como España alcanza cotas inimaginables. Parece como si estuviésemos en un Estado del Derecho en lugar de un Estado de Derecho.

Ahora, debido a la pandemia, se ha acentuado la burocratización. Amparándose en la digitalización. Hay muchos casos en que el ciudadano tiene que cubrir digitalmente un impreso que recoge determinadas situaciones, pero si tiene la desgracia de que su caso no se encuentra en lo que recoge el impreso, está usted perdido. En el mejor de los casos tendrá que pedir cita y desplazarse para ser atendido y poder conocer lo que tiene que hacer.

Decimos en el mejor de los casos, porque hay algunas administraciones que no admiten citas. En Santiago tenemos ejemplos para todos los gustos. La Seguridad Social se encuentra a la cabeza del despropósito en la atención. Si tiene dudas sobre su caso, necesitará pedir cita.

Una vez dada, deberá esperar cierto tiempo en la calle, y después otro tiempo dentro para ser atendido. En determinados casos le dirán que ellos no saben de su caso porque es de otra sección de la Seguridad Social, la Tesorería, que no se encuentra allí (en efecto, está a no más de quince metros). En este caso no hay consultas presenciales.

La lucha contra situaciones como la señalada y contra el exceso de normas y reglamentos debería ser prioritario en cualquier administración.