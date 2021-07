Aprendizaje en pandemia (II)

ESTOY ya de vuelta. No de un ansiado viaje para conocer nuevas tierras lejanas explorando arquitectura y gastronomía, sino de regreso tras una voluntaria desconexión de los datos de la pandemia. Quise huir de las cifras reales de contagios, apagar esa verdad tal vez con el utópico deseo de cambiarlas de una vez por todas, confiando en la especie humana. Una vez más, no pudo ser. Fue para mí como un experimento fallido. Después de unos cuantos días sin querer saber de la incidencia, de la vacunación, de los contagios, de nuevo me di de frente con la realidad. Comprobé otra vez que no hemos aprendido nada después de tantos meses conviviendo con el odioso COVID-19.

Siguen las fiestas, nos relajamos y suben los contagios. Esa es la síntesis. Aunque el uso de la mascarilla continúa siendo mayoritario en las calles (algo que, por otra parte, tengo que admitir que me sorprendió gratamente, puesto que esperaba otra cosa desde el pasado 26 de junio), ¿qué ocurre cuando los grupos crecen en torno a una mesa o la cita tiene como objetivo hacer un botellón?

La noche y el alcohol, la fiesta y los brindis llevan a que los más jóvenes pierdan el norte y se olviden de que seguimos viviendo una pandemia. Las mascarillas en ese contexto desaparecen, la distancia no se respeta y todos se vuelven amigos, con el coronavirus participando de las celebraciones al compartir cigarros, copas y besos.

Luego llegarán las nuevas restricciones que sufriremos todos, los que cumplimos y los que no. Y la verdad es que confieso que empiezo a estar ya bastante harta de esta situación. Siento que he perdido dos años de mi vida, como todos los que nos hemos tomado esto en serio por el bien de nuestra especie, preocupándonos más de no contagiar a nadie de los nuestros que de nosotros mismos. No me arrepiento en ningún momento de hacerlo como lo hice, de actuar con responsabilidad (aunque esto implicase diferentes renuncias), ni mucho menos. Sé que lo hice bien. Volvería a repetirlo una y mil veces más.

Hemos luchado primero quedándonos en casa, después saliendo cuando era necesario siguiendo al pie de la letra las recomendaciones sanitarias. Siempre cumpliendo el protocolo mientras otros se lo pasaban por el forro. Y el resultado es el mismo que el del año anterior. Decir que estoy decepcionada es quedarme corta. No sé qué palabra elegir para mostrar cómo me siento en este momento. Es frustrante ver que después de hacerlo todo bien seguimos como antes... Todo por los imbéciles de siempre y perdonen mis lectores la expresión. Pero ya está bien.

Abrir en Galicia el ocio nocturno fue una auténtica metedura de pata. Los casos han aumentado y ahora se anuncian nuevas restricciones: parece ser que para entrar en las discotecas de nuestra comunidad autónoma ahora será obligatorio presentar una prueba PCR negativa o el certificado de vacunación. Parece algo surrealista, pero lo cierto es que resulta fundamental controlar la transmisión entre los más jóvenes. Y si hemos abierto la veda... ahora parece que toca poner fronteras.

Teníamos miedo a una segunda ola después del verano pasado, pero lo más increíble es que en estos momentos hablamos de que la quinta está aquí. Y parece que se asume con naturalidad, lo que me pone los pelos de punta. Con el calor y el verano algunos creen que el virus se va también de vacaciones y que el peligro desaparece. ¿Me indigno? ¿Me estreso? Claro que sí, aunque no sé ya cómo reaccionar a tanta estupidez del homo sapiens.