Aquella radio feroz

SÍ, yo también he visto ‘Los Reyes de la Noche’ (Movistar +), donde esperaba encontrarme la esencia de la radio. No ha sido así, salvo alguna cosa, pero tal vez se trata de mostrar las ambiciones humanas y la lucha sin cuartel por el éxito, más allá de la modestia de los micrófonos. Quiero decir que esta serie, en la que unos personajes hacen de José María García y José Ramón de la Morena (por más que se insista en los rótulos iniciales que todo parecido con la realidad es pura coincidencia) no describe tanto la radio de aquellos años como la lucha descarnada y personal por el poder y la gloria.

Por supuesto que viví en primera línea de transistor el ascenso fulgurante de García, sus noches de oro, sus Vueltas a España, su retransmisión del 23-F, y en este plan. Viví aquellas madrugadas, y puedo decir que García fue culpable de algunos exámenes no suficientemente preparados por mi parte y de algunas largas veladas en pisos de universitarios donde lo mismo veíamos ‘Los cuatrocientos golpes’ que escuchábamos a García incendiando la noche.

García está, para bien o para mal, en nuestros años de formación. Imitábamos su tono y su verbo todo el rato, tan bien como Javier Gutiérrez, o eso creo, y la llegada de De la Morena desconcertó a todos un poco, como la serie muestra. Ese divorcio entre el Rey de la noche y el llamado a ser su sucesor, su heredero, fue un terremoto. Y De la Morena fue el sucesor, pero no a su lado, sino frente a él. Nada es tan terrible como una lucha en el Olimpo.

He leído críticas en las que aseguran que García es tratado de mala manera, como jefe implacable en las ondas en un tiempo en el que aún había un tufo machista y rancio, pero se olvida que ya por entonces la radio era un medio admirable y que muchos nos criamos desde niños con ella, como diría Woody Allen. Somos hijos de la radio y García no fue el gran padre de los transistores a los que nos manteníamos pegados, pero sí el autor de una revolución formidable, entre el show y la denuncia, entre el sainete y el cabreo, que tal vez se alimentaba de ese viejo e injusto adagio del periodismo, el que dice que las buenas noticias no son de verdad noticias.

El problema de la serie, y de la realidad, es que la lucha se estableció entre dos periodistas. Había que decidir entre papá o mamá, si eras de uno no podías ser del otro. Como en el fútbol, el oyente se veía obligado, o casi, a las adhesiones inquebrantables. ‘Los Reyes de la Noche’ no es una parodia, pero abundan los momentos de caricatura, todo se mueve en un maniqueísmo que para el oyente era creíble, lo recuerdo bien, pero que obliga a delinear a los personajes, sobre todo a García, con ciertos rasgos demasiado previsibles, y a las descripciones elementales. Habrá quien diga que, en el fondo, aquello tuvo éxito porque fue precisamente así: ajeno a toda sofisticación.

Si algo muestra la serie es que el periodismo es un veneno muy efectivo. Lo sabemos bien. Más allá de la gloria y de la pasta, estaba el inenarrable placer del espectáculo, porque también lo era. Los que hemos hecho algo de radio sabemos que no hay nada como un micrófono y la soledad de un estudio. Hemos tenido algunos gigantes en los medios españoles. Pero nunca hubo nada como aquello. Nunca la radio, noche a noche, tuvo aquella energía formidable, aquel periodismo quizás brutal, quizás cruento, como dijo Gutiérrez, quizás inmisericorde, aquella forma de vivirlo todo hasta el extremo. Y nada así volverá, porque estos tiempos ya son otros.