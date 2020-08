no sé si esta es la tormenta perfecta de las películas, pero debe faltarle muy poco: en este momento somos uno de los territorios más afectados por la pandemia de la covid-19, en términos de vidas humanas perdidas o amenazadas; por causa de eso mismo y del carácter estructuralmente débil de nuestra economía, también estamos dentro y vamos a peor de una crisis económica para la que nos van a faltar adjetivos calificativos; y por si todo eso fuese poco, se nos abre otra crisis en la que se pone en cuestión la estabilidad de la estructura del Estado en la instancia de su jefatura. He ahí a tres de los cuatro jinetes del apocalipsis: el sanitario, el económico y el político. No me digan que falta el cuarto, que será el social, porque ese se da por descontado: ese somos nosotros mismos, los ciudadanos, que sufrimos, padecemos y pagamos. ¿Qué podría faltar, pues, para que nos asustemos?

Y ojo, ¡eh!, que no quiero decir yo que tengamos que asustarnos. Lo conveniente es, precisamente, todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es tomar por los cuernos este maldito toro que parece desbocársele a España cada no sé cuanto. A este desafortunado país, cada vez que parece que las cosas pueden empezar a irle mejor, se le descalabran las esperanzas. Aquí estamos: en los últimos cincuenta años de nuestra historia hemos logrado dotarnos de una democracia generalmente considerada como ejemplar, aunque sea más por los otros que por nosotros mismos; nos hemos colocado, a pesar de todas nuestras debilidades, entre las economías más importantes de Europa; se han difundido entre nuestra gente valores sociales y culturales que pueden ser referencia planetaria, poniendo de relieve también nuestra propia altura cívica y moral. Vamos: que a pesar de todos nuestros pesares, somos un país que, modestia aparte, no tiene por que sentirse acomplejado ante nadie.

Y esto no nos pasaba desde hace mucho tiempo. Siglos más que años. Todo nuestro siglo XIX y la primera mitad del XX, más o menos, podían habernos inducido a pensar que nuestro presente era imposible. Pero, no: aquí estamos, y aún podemos ir más lejos si logramos evitar nuestros propios sentimientos catastrofistas, esos que nos llevan a pensar que no tenemos remedio, que no hay futuro bueno para nosotros, que estamos condenados a revivir permanentemente lo peor de nuestro pasado. Pero, como he referido ya, nuestros últimos cincuenta años demuestran todo lo contrario. Considérense capaces de superar todo esto. Porque lo somos. Bastará con reforzar el compromiso con el país. Juntos, claro.