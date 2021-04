VOLVÍA de vacunarme en el Centro de Salud de Fontiñas, donde en la espera coincidí con media docena de viejales, la quinta mía..., y he vuelto callejeando. Pasé por la Cocina Económica donde hacían cola dos conocidos míos, Miguel y C, que me informan muy alegres: 50 céntimos por una comida, un euro entero por las dos del día.

Mi actividad de jubilado es de bajo rendimiento pero procuro mantener un horario y no ceder a la senilidad, tengo qué comer y calma para reflexionar. Lo hago mientras callejeo de vuelta a casa. Lo que yo hago aquí y ahora es simultáneo a lo que hacen los siete mil quinientos millones de personas que poblamos el Mundo. Me afectan Joe Biden, al que he visto en pantalla en un bar, la sentencia al policía que mató a George Floyd, el entusiasmo de quienes celebran la condena.

Al pasar, he intercambiado saludos en la calle con Marc, el vecino algo esquivo, y con Manola, comunicativa y cordial. Esta mañana he concluido la biografía de un prócer con los incitantes últimos meses de su vida.

Cuando iba al ambulatorio he cruzado a dos ciegos ayudados de un bastón, y a otro en su garito de la ONCE; he pasado delante de los habituales en la taberna vecina de casa: me he preguntado por el incógnito sentido de su vida; he visto a dos albañiles en un tejado, a obreros reparando una fuga, a un bombero y dos municipales, a la camarera sudamericana que sirve café en la barra de su establecimiento.

Currantes, paseantes, jubilados, y esa milmillonada de hombres y mujeres, coetáneos míos, cada uno con sus gozos y sus penas y con su sentido de su vida, su falta de sentido y su búsqueda de él. Esos hombres y mujeres, mis hermanos. Una ráfaga de compasión me traspasa. Estamos conectados por la Simultaneidad de este momento en el pequeño espacio compartido de este Mundo pinturero. Aquí y Ahora.