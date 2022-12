Argentina, jaque y mate

VI la final del Mundial en esa placidez lluviosa de las cuatro de la tarde. El vacío del domingo, con el invierno desatado ahí fuera en forma de vientos feroces, se llenaba con una espera de buenas jugadas, sin mayores emociones personales. Nada que ver con el fulgor de Argentina que, se nos hacía saber, vivía de nuevo el partido con evidente sentimiento trágico, con un vértigo del que seguramente no sabrían prescindir. La racional Francia nos pareció pronto fría, incluso saturada de éxito, ese éxito de los últimos años. Tanta emoción albiceleste desbordó pronto su planteamiento contemplativo. Aunque Macron animaba desde el palco, conocedor de la importancia de toda proyección global, los argentinos parecían jugar con las piernas de una multitud.

Ya hemos hablado aquí estos días de lo que el fútbol supone para Argentina, y han bastado las imágenes de todas esas enormes calles de Buenos Aires (y de otros lugares del país), esa multitud arremolinada en torno al Obelisco, para comprender la necesidad de los éxitos deportivos, la comunión emocional de ese éxito que cura otros muchos males, pasados y presentes, que funciona como un bálsamo milagroso que sana a los de arriba y a los de abajo, sin las distinciones de la economía, que borra todas las quiebras. Una religión para los argentinos, una creencia que todos comparten, frente a tantas ocasiones para el escepticismo. Aquí, en

Europa, las victorias futbolísticas son vistas de otra forma. Puede que también las derrotas.

Ese sentimiento trágico funciona en el contexto de Argentina. El fútbol se presenta como un todo, como una sopa universal, un lugar en el que confluyen las pesadillas y los sueños. Por eso incorporaron a Dios pronto a su alineación, por eso subieron al Diego a los altares. No sería el mismo el Diego sin el sufrimiento, sin la vida acelerada, sin los orígenes del potrero, donde vio el nacimiento futbolístico. La contradicción de espíritu de un genio, el lado cruel de la vida, las sacudidas de la existencia, contribuyeron al mito mucho más que si hubiera sido un tipo aseado que iba a la oficina.

Con Messi ha sido algo diferente. Más retraído, en ocasiones mudo, tardó en cuajar en la albiceleste, y por eso el partido de ayer se consideraba su última gran batalla. La oportunidad definitiva. La ha ganado y puede volver a casa a descansar con los suyos. No hay tragedia, pero sí había esa necesidad de confirmar al sucesor de la divinidad. Y aunque sus palabras tras el partido contra Países Bajos no parecieron las mejores, quizás demasiado terrenales, hoy existe esa sensación de que el tiempo ha querido concederle la corona merecida. Su responsabilidad no era, sin embargo, el triunfo personal, sino entregar una luz encendida al país que esperaba una señal en las calles.

Todo será excesivo en las próximas horas. Las lágrimas y los elogios, también el baño de triunfalismo, y esa frase tan manida de “un hombre para la eternidad”. Pero dejemos que corran los elogios, que el fútbol funcione como sustituto de la realidad, como universo alternativo. Argentina ha ganado desde la tragedia, perdiendo la ventaja en pocos minutos, sintiéndose excesivamente humano para tanto dios del fútbol, coqueteando de nuevo con la catástrofe. Todo está en línea con lo que decía Eduardo Sacheri, que estará celebrando: “Necesitamos el fútbol para que la realidad no nos mate”. Se acabó, al fin, con sufriente victoria. Esta vez, sí, jaque y, por supuesto, mate.