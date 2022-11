“Ariodante” de G.F. Händel, por “Il Pomo d´Oro”, en el Teatro Colón, de A Coruña¨

Ópera de G.F. Händel, “Ariodante”, dentro de las programaciones de Amigos de la Ópera de A Coruña- 20´ 00 h.-, en una producción a cargo del grupo “Il Pomo d´Oro”, formación especializada en trabajos historicista y en especial en el autor que no afecta, y que en sus orígenes nos traslada al año 2012, por iniciativa de Giulio D´ Alessio y Gesine Lübben, contando con una amplia serie de registro que se acercan a los cuarenta, colaborando con primeras figuras como Joyce D´Donato o Hanns Hallenberg, Franco Fagioli y directores habituales en sus producciones como Maxim Emelyanychev y Francesco Corti, En 2018, fueron galardonados con el Orchestraof the Year Award. El nombre del grupo, nos lleva a Antonio Cesti (1623/69), por la ópera espectacular del mismo título, en los años gloriosos de su carrera, un compromiso adquirido en 1666, con motivo de los actos de gran fasto, con motivo del enlace de Leopoldo I y Margarita Teresa, de España, aunque habría de esperar dos años para su estreno, conmemorando el 17 cumpleaños de la Emperatriz. En resumen, un gran aparato escénico en una ópera extensa, con 24 escenas, un ballet ecuestre, fuegos de artificio y otros despliegues.

Antonio Cesti, en la cumbre de sus años gloriosos, había abordado trabajos como “Le disgraze d´Amore” (texto de Sbarra, el mismo de “Il Pommo d´Oro”), para un tratamiento destinado a recurso formales de gran orquesta, y otras aventuras de recursos desbordantes, destinados a la corte vienesa, en donde ostentaba cargo como intendente teatral. Le esperará un apacible retiro en Florencia como maestro de capilla, cuidando mayor atención al género de las cantatas, oficio aprendido con sus primeros maestros, como D´Abastini, Luigi Rossi y Carissimi, habiendo comenzado como cantor en la corte de Fernando II, gran duque de Toscana y en Siena, en la corte del príncipe Mattias d´Medici.

Estamos con “Ariodante” de G.F.Händel, en esta producción que dirigirá George Petrou, en la que los roles principales se reparten entre la soprano Melisa Petit- “Ginebra”, Princesa de Escocia-; el contratenor Franco Fagioli para el rol de “Ariodante”, hermano de “Locarnio”; el bajo Alex Rosen, como El Rey de Escocia; el tenor Nicholas Phan, como “Lucarno”; la mezzo Luciana Manzini para “Polineso”, duque de Albany y la soprano Sarah Gildforf, en el papel de “, dama de ”Dalinda”, dama de “Ginevra”. Una “Ariodante HWV 33”, que a lo largo de los años, recibió las necesarias revisiones, partiendo de un libreto amparado en el anonimato y tratado por Antonio Salvi, anunciado como “Ginevra Principessa di Scozia” y una vaga inspiración en “Orlando Furioso” de L. Ariosto, destinado al Teatro del Covent Garden a comienzos de 1735, primera destinada a ese coliseo, un duro enfrentamiento con sus rivales de la Ópera de la Nobleza, que recibía el apoyo del Príncipe de Gales. Un trabajo que se ofreció en once representaciones, añadiendo ballets de Marie Sallé, quien también había colaborado en “Alcina”. No soportará el peso del olvido hasta que la “Hallische Händel-Augabe”, publique una edición en los años sesenta del pasado siglo, reponiéndose con regular frecuencia. En la primavera de 1971, la New York Society, realizó una versión de concierto, destacando la mezzo Sophia Steffan-“Ariodante”-y la soprano Judith Raskin- “Ginevra”-, y actualmente tienta las apetencias de las grandes mezzosoprano. “Ariodante”, tuvo para su estreno al castrato Giovanni Carestin, a las sopranos Anna Mª Strada del Pò y Cecilia Young, a la contralto Maria Caterina Negri, al tenor John Beard y al bajo Gustavus Waltz.

Händel en sus fastos ingleses confirmados con el montaje de “Rinaldo”, que le convirtió en el vate definitivo de la ópera italiana, mientras se asistía al saqueo de la misma por incompetentes como Clayton (“Arsinoë), quien había provocado un auténtico desguace, con traducciones al inglés, sobre un libreto de Motteux, manejando arias de Scarlatti y G.Battista Bononcin. La fundación de la “Royal Accademy of Music”, había traído bajo la tutela del astuto Heidegger, el comienzo de una nueva etapa, a la que se enfrentó Händel, a consecuencia de las continuas trifulcas de las “Prime donne” Faustina y Cuzzoni, excelente caldo de cultivo para hurgar sin denuedo. No faltará el enfrentamiento con la “Opera of Nobility”, que se jactaba de tener en nómina a los grandes talentos del momento, castrati como Senesino o Farinelli, al tiempo que Händel se las verá con Porpora, otro de los grandes talentos en el espacio de la creación.

Se naturalizaba a capricho obras de Hasse, un alemán italianizado al igual que Händel, en una lucha que les acabará perjudicando en lo relativo a las compañías que representaban. “Rinaldo” había arrasado en Londres, veinte años antes, una clave de éxitos que durará el alcance de unas cuarenta óperas, casi en un período de treinta años. Vendrán “Teseo” y “Amadigi”, cargadas de magia y grandilocuencia y tras un forzado descanso, después de responder a compromisos para la”Academy”, como “Radamisto”, quedará la puerta abierta para “Ottone”, “Giulio Cesare”, “Tamerlano”, “Rodelinda” o “Admeto”.

Seguimos pues la garantía de su poderío en esta confirmación de la ópera en italiano, de la que fue propulsor especial, con “Poro” y “Ezio” (libreto de Metastasio), en la insalvable pugna con “Opera of Nobility”, duplicando fastos de gran despliegue, en el manejo de la ópera-ballet, de influencia francesa, con esta “Ariodante” y con “Alcina”. El uso de los modelos franceses, se aceptaba en Londres con motivo de la presencia de una compañía de bailarines- Marie Sallé, entre ellos-, y que se comprenderá por el éxito conseguido por la ópera de Rameau, “Hyppolyte”, aunque las sospechas de deudas contraídas, no pasa de una mera especulación. Faltará poco para la entrega de las óperas de su etapa final, con “Serse” o “Deidamia”, la última de su catálogo.

Siempre en esta línea, manteniéndose fiel al patrón de la llamada “ópera-seria”, recreando personajes heroicos, en mayor o menor grado y a la búsqueda de un modelo estilístico: Recitativo, “arioso”, aria, los consabidos dúos o los grandes grupos ocasiones para solistas, en el sumun de apoteósicos concertantes. El valor añadido de la alternancia de la “scena” grandilocuente como conjunto el que se entremezclan “ariosi secci” y “accompagnati”, entre arias o fragmentos de las mismas, en cascada libre, se alejan de la preceptiva de los ideales del género operístico. Maestro en la escritura de las arias, cedió a su imaginación contribuyendo a reforzar lo conseguido, con aportaciones de la daza y del estilo de concierto, un estímulo que prevalecería gracias al ritmo continuo que late en todas ellas.