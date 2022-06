Armas y libertad

NO conozco a nadie cabal y sensato que crea que la posesión y al acceso libre a las armas de fuego sea una buena idea. Sin embargo, cuando la conversación gira en torno a la facilidad con la que los criminales son capaces de comprar o hacerse en el mercado ilegal con artefactos a través de los cuales coaccionar, amedrentar y robar en domicilios particulares y hasta con familias dentro, el criterio y la argumentación varía incluso en países tan seguros como España.

Es en ese instante cuando nos entran las dudas. Sobre todo teniendo en cuenta el calvario que tienen que sufrir incluso nuestros policías a la hora de justificar y demostrar una respuesta proporcionada hasta en situaciones límite como un atraco, un robo, o una amenaza a la seguridad. De ahí nuestras dudas, ya hace seis años, frente a un contexto jurídico que “condena al delincuente sin proteger debidamente a la víctima” (“¿Quién no quiere un arma?”, ECG 01/02/2016).

Pues bien; si bien es cierto que, como pudimos advertir aquí, no es normal el volumen de armas que atesora la ciudadanía estadounidense, con 400 millones de armas en manos de 330 millones de habitantes (“Armas y números”, ECG 05/02/2016), en según qué circunstancias de inseguridad, temor y amenaza, llegamos a quedarnos mudos incluso en un contexto tan amable como el europeo, y hasta en un país tan manso como España. Así las cosas, ¿cómo no vamos a comprender “el derecho del pueblo a poseer y portar armas” que dicta la Segunda Enmienda de la Constitución americana desde aquella Carta de Derechos (‘Bill of Rights’) de 1791 que su Corte Suprema ha avalado una y otra vez?

Es cierto que eran otros tiempos. Y que las amenazas externas de entonces y la inseguridad del país propiciaron un artículo tan firme como arriesgado, del que se han aprovechado hasta hoy la Asociación Nacional del Rifle y la lucrativa industria armamentística estadounidense. Pero, ¿cómo frenar tantos homicidios (20.000 el año pasado) y suicidios (25.000) por armas de fuego? No existe una solución fácil. Bien lo pudo comprobar el propio Obama, quien trató de implantar una legislación más férrea, pero se topó con la borrosa línea que separa el mercado oficial y el tráfico ilegal de armas, con dificultades para lograr un control efectivo de ventas y licencias, y hasta con la posibilidad de hacer un mal uso incluso de armas legales (“Armas que hieren a EE.UU.”, ECG 17/02/2018).

Hoy Trump habla de perseguir a los delincuentes, de vigilar a los que tienen trastornos mentales, e incluso de armar a los maestros para prevenir masacres en las escuelas. Por su parte, Biden propone prohibir la compra de fusiles de asalto, limitar las municiones, y elevar hasta los 21 la edad para comprar armas. Pero el Senado, a buen seguro, volverá a bloquear dichas iniciativas.