“Ars Poliphonica”: “Momentum Novum” en San Francisco

Concierto en la Igrexa de San Francisco- 21’ 00 h-, por “Ars Poliphonica”, en un programa englobado bajo el hombre de “Momentum Novum”, una agrupación que en sus orígenes nos traslada al año 1988, con miembros que se había forjado en la Escolanía Santo Domingo Savio, de Santander, y que desde los inicios prestaron atención a las polifonías de Renacimiento, para profundizar con el tiempo en repertorios de claves historicistas, en confluencia con tendencias contemporáneas, en una ambición claramente renovadora. “Ars Poiphonica”, procura mantener una agrupación de intérpretes con asegurada experiencia dentro de una permanente renovación y atendiendo detalladamente al cuidado de las voces, en una evolución que sabrá entregarse a los más fiables criterios interpretativos, desde una absoluta exigencia artística. Los repertorios de esas músicas renacentistas o las que se entremezclan con la tradición occidental, les anima a presentarse bajo el nombre “La Mvsica de los Días”, una tarjeta de visita como garantía para presentarse en festivales y certámenes de prestigio a nivel internacional, hablamos del Festival de Santander, certamen señero en las convocatorias estivales; los Ciclos de Música Religiosa de Avilés; el de Caja Cantabria (Santander), repartiéndose igualmente entre nuestro país y Europa, desde Munich, a Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Stuttgart, Viena, Friburgo, Dublín, Roma (El Vaticano), París, Riva del Garda. Gozaron del privilegio de haber sido dirigidos por primeros maestros, como Paolo da Col, Rupert Damerell y de haber colaborado con formaciones como “The Hilliard Ensemble”, “Tallis Scholars”, “Ensemble Plus Ultra”, “New York Polhyfoniy”, “Stile Antico”, “Chanticler”, “Voces 8”.

Entre los solistas, destacan Josep Carreras, Josep Bros, Cristina Gallardo-Domás, María José Montiel- titular de la cátedra de canto del Curso U.I. de Música en Compostela-, Isabel Rey, Luís Lima, Aquiles Machado, Ruggiero Raimondi, Simon Estes, Leontina Vaduva, Carlos Álvarez o James Valenti. En la actualidad, cuentan con una serie de siete registros discográficos y un octavo en curso. Las vivencias de “Ars Poliphonica”, se divulgan a través de un documental de una hora de duración, realizado por un corto de videoarte “Ouróboros”. Recibieron afortunadas críticas de medios especializados, que les consideran como un modelo de verdadero amor al canto, para esa música infinita y eterna, más allá de las modas al uso, en una actitud sincera dentro de esas especialidades “a cappella”, en una actitud de cuidado virtuosismo vocal. Una música pura y desnuda, sin sobrados artificios ni atajos. “Perfect breath and shared complicity with a superbe and very elegant singing”. En su apreciación no dudan en recurrir a la cita mahleriana: “El verdadero respeto por la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la transmisión del fuego.

“Momentum Novum”, resulta una antología y experiencia musical, dentro de unas obras que representan la trascendencia en la creación musical, en un perpetuo viaje sobre lo más profundo de los anhelos y creencias del ser humano, desde lecturas más o menos directas, o otras de talante alegórico y que para el presente, resulta un reparto consensuado entre las propias polifonías renacentistas y los recursos contemporáneos, en parte como herencia de las anteriores. Una profundización paradigmática en esa alternancia interpretativa, probada ya en el “Festival Internacional de Santanter”, en 2020. Un viaje por la evolución de nuestras culturas, entre sus contrastes y cambios constantes de estilos, marcados por el paso de los siglos y tendencias de época, que contribuye a una renovada percepción, como garantía de estímulo para el asistente. Una idea de diversos diálogos estéticos entre tradición y actualidad, cuyo resultado resulta esa oscilación pendular entre lo antiguo y lo moderno, en un renovado aliento. La creación de un nuevo ambiente de extraordinario refinamiento y sensibilidad, definido por los climas de distintos conceptos armónicos.

En programa, partimos de una pieza de William Cornish (1468/1523) “Ah, Robin, gentle Robin”, para seguir con Robert Fayrfax (1464/151), “I Love, loved, and loved wolde I be”. John Taverner (1994/2013), es un apunte contrastante de un compositor actual que supo inspirarse en antiguas tradiciones, hoy en agenda por los grandes investigadores de las corrientes historicistas, y del que se toma “Mother of God, here I Stand”. El polifonismo de nuestra más significativa del Siglo de Oro, queda representado por Cristóbal de Morales,, con el “Kyrie” de la “Missa pro defuntis a 4”, para ceder el testigo a la escuela eslava, en manos de Nikolai Kedrov (1871/1940), en su modelo de tradición de profundas raíces, representado por “Otche Nash”. Manuel Cardoso(1566/1650), manteniendo las escuelas ibéricas, producto de las influencias de intercambio, estará por “Domino tu mihi lavas pedes”.

Eslavismos polacos con la firma de G.C. Gorczcki (1667/1734), aporta “Omni die dic Mariae y desde latitudes nórdicas Porkell Sigurbjörnsson (1938/2013)- “Heyr himna smiôur”, obligada aproximación a nuestro tiempo, en este intercambio de pareceres. José de Torres (1665/1738, con “Versa est in luctum” , nuevo tributo a nuestros apreciados maestros de capilla. Franz Schubert, romanticismo de plenitud. Con el célebre Die Nacht”, para seguir con otro histórico hispano, Juan Vázquez “1500/1563), maestro de los géneros más diversos con “Soledad tengo de ti”, concluyendo con R. Casovalle, nacido en 1967 y con una primicia “Deus caritas est”