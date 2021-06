MIEDO El ruido primero del procés y ahora de los indultos siempre fue difícil de digerir para los partidos políticos a los que les tocó estar en cada momento al frente del Gobierno central. Si ya complicado fue digerir para el popular Mariano Rajoy desplazar a su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a Cataluña con fondos y despacho en Barcelona, y después lidiar con el pseudo-referéndum de independencia y las algaradas callejeras, ahora el socialista Pedro Sánchez se enfrenta al reto más difícil todavía: otorgar los indultos a los independentistas condenados.

Es cierto que en las filas del partido del charrán los barones más centristas no quieren verse retratados en la plaza de Colón, donde mañana, el PP, Ciudadanos y Vox volverán a salir a la calle para arremeter contra la benevolencia de Sánchez como peaje a sus socios catalanes para mantenerse en la Moncloa. Pero, dentro del partido del puño y la rosa el descontento es público y notorio. Para salir al paso de quienes desde dentro del PSOE comparten la idea de que no se puede ser complaciente con los independentistas presos y no arrepentidos, más de 350 militantes y cargos públicos gallegos firmaron ayer un manifiesto de apoyo a los indultos.

Eso sí, los cargos institucionales no estamparon su rúbrica. Los firmantes son afines a Gonzalo Caballero, que está a favor, pero no se implicó oficialmente en el documento. Tampoco están los alcaldes de las grandes ciudades, ni los presidentes de las diputaciones provinciales. El apoyo ciudadano pesa y ponerlo en riesgo por la situación catalana sería para ellos imperdonable. Pero el run-run en el PSdeG existe, es real. Y el miedo libre. ALBERTO VIDAL