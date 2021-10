As criptomoedas diante do espello

A decisión do Governo de China de declarar ilegais as criptomedas é unha medida que terá amplía repercusión no mundo financeiro, e a cuestión de fondo non é tanto se outros países seguiran o paso da potencia asiática, senón cando o farán. Hoxe hai centos de criptomoedas, algunhas moi coñecidas como bitcoin, a inmensa maioría forman parte do lado escuro do movemento de diñeiro de capital delitivo, e do xogo ao bingo de especuladores.

Tampouco se pode obviar respecto das criptomoedas que a súa produción faise a través de complexos procesos telemáticos (denominados minería) que implican un inmenso uso de enerxía, no caso do Bitcoin tanta como a que consumen países como Finlandia ou Suíza. Ou sexa, ten un gran custe ecolóxico. Ademais, seu valor de troque coas divisas nacionais está sometido a inmensas variacións, positivas ou negativas, xa que carecen do respaldo e control dos estados soberanos. El Salvador foi o primeiro e, polo dagora, o único país que recoñeceu ao bitcoin como moeda legal, xunto co dólar. Seguramente para canear as posíbeis sancións dos Estados Unidos e garantir a chegada das remesas dos emigrantes, que representan uns 6 mil millóns de dólares ano. O tempo dirá como resulta este experimento, polo momento deu lugar a numerosas mobilizacións populares de protesta (máxime cando a lei obriga a aceptala como pago na actividade económica normal).

A cuestión de fondo respecto das criptomoedas é: se responden á iniciativa privada ou contan coa garantía e control dun Estado soberano (seica hai uns cen países que están facendo probas a este respecto). Non se pode valorar igual o bitcoin que o yuan dixital que ten o respaldo do Estado chino, que leva anos realizando probas en determinadas localidades previas a un uso xeral. Esta é a diferencia fundamental, e non é pouca cousa, xa que neste último caso desde o seu nacemento estará ligada a un determinado valor de troque, xa que o Estado ten moito interese en que se manteña estábel. Téñase en conta que non só afectará a capacidade de adquisitiva da povoación senón todo o relativo ao comercio exterior. O Estado fai un seguimento dos movementos e da orixe e destino das transaccións, substituíndo en parte o papel dos bancos, ademais evita a fraude fiscal, e permite canear os bloqueos e sancións de potencias agresivas.

Lembremos que as criptomoedas xurdidas da iniciativa privada destacan pola total opacidade da súa orixe e destino das transaccións, por variacións moi grandes e constantes, xa que se consideran un investimento. Ou sexa, convertéronse nun xogo de azar, que capta capital especulativo, ou que busca canear impostos ou o control fiscal, daquela que sexan moi utilizadas pola delincuencia ligada ás drogas, prostitución, venda de armas, etc. Polo tanto, resulta evidente que o bitcoin e outras criptodivisas son hoxe centro da actividade especulativa. Dirase que tamén sucede coas moedas fiduciarias, mais só en casos moi excepcionais existen variacións tan bruscas. Ademais, as divisas emitidas polos estados teñen o respaldo dos recursos nacionais (un valor e un uso historicamente comprobado da moeda nacional, reservas en ouro e noutras divisas e bens, por exemplo inmobiliarios). O bitcoin e outras criptomoedas carecen destas garantías mínimas. O seu valor baséase exclusivamente nas perspectivas de aumento respecto das moedas nacionais e na opacidade e seguridade do investido. É xogar permanentemente no casino, o que resulta especialmente grave cando se trata dos recursos necesarios para as necesidades vitais.

Outro aspecto relevante das criptomoedas é a pretensión de relegar as institucións públicas. Ou sexa, darlle primacía absoluta ao privado fronte ao quefacer colectivo. Perderíase o control sobre as transaccións e a fiscalidade das rendas, diminuiría a capacidade de recadación do Estado e polo tanto os servizos públicos. Os países máis pequenos carecerían de capacidade para utilizar a moeda para condicionar a actividade económica, e terían como único recurso dentro do sistema actual a explotación laboral. Tamén perdería consistencia calquera medida para redistribuír a riqueza e o poder a través da acción fiscal. Dise que as criptomedas condicionan o dólar como divisa de reserva mundial. Se afectase tan directamente á maior potencia do mundo e estados aliados, non se entende que Estados Unidos tivese até hoxe unha actitude tan pasiva e que China tomase a iniciativa. A cuestión é: quen realmente está detrás das principais criptomoedas? Resulta evidente que China non, tampouco as medianas e pequenas nacións e as clases populares... O de El Salvador é unha anécdota, unha excepción... aínda está por ver se a beneficia ou termina desfacendo a economía deste pequeno país. É un experimento que non controla, polo que todo apunta ao segundo.

https://obloguedemera.wordpress.com/