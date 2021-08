As guerras da auga

SE ten dito que as guerras do futuro estarían cada vez máis motivadas polos conflitos derivados das demandas de auga. De feito, nun estudo recente da Universidade de Oregón se sinalaba que nos últimos cincuenta anos se teñen identificado máis de cincocentos enfrontamentos por esta causa. Sexan ou non acertadas estas predicións bélicas, o certo é que nestes días en Galicia se está a vivir unha situación que entra de cheo nesta categoría dos conflitos hidráulicos polo uso abusivo que as multinacionais hidroeléctricas están a facer deste recurso.

O uso intensivo que se estivo a realizar este verán da auga nos encoros da macro conca Miño-Sil levou os seus niveis ata mínimos poucas veces acadados. Descoñecemos os detalles das concesións hidráulicas, polo que ata podería ser posible que neles estivera contemplada a redución do recurso deste xeito tan esaxerado. Pero o que si se sabe é que todos os encoros teñen, por lei, a obriga de seguir aliviando auga aos leitos nunhas taxas que permitan manter sen atrancos a vida nos ríos. Isto implica non baixar nunca do que se define como caudal ecolóxico, algo do que xa foron advertidas oportunamente as empresas hidroeléctricas po parte da Xunta de Galicia.

Pois ben, tal como está a situación nestes momentos, eses caudais esenciais están nun perigo certo de que non se poidan manter nos períodos nos que tradicionalmente os ríos galegos amosan os seus mínimos de caudal: no mes de setembro. Este verán, aínda que o sol se fixo moito que desexar, non foi especialmente chuvioso, polo que os balances hídricos das concas galegas, como adoita suceder normalmente, foron negativos, é dicir, que evaporaron máis auga da que achegaron as precipitacións. Algo que, se chuvias especialmente intensas non o remedian, podería manterse mesmo ata o próximo outono. E xa non digamos, como tantas veces aconteceu, se este final de verán vén acompañado dunha seca pronunciada. Voces interesadas sinalaron estes días que, aínda cun balance negativo, as concas manterían un caudal basal que abondaría para repoñer en pouco tempo o recurso tan cobizosamente consumido. Teño dúbidas razoábeis de que isto poida ser así, polo que máis ben estimo que estamos a situarnos nun risco certo de que eses caudais fundamentais para a vida non se podan manter nun futuro.

Todos temos a sospeita de que este traballo abusivo nas turbinas hidroeléctricas dos nosos encoros vén orixinado polos altos prezos que está a ter a electricidade e que, desde una óptica dun capitalismo duro e insolidario, recomendaría aproveitar esta circunstancia para facer unha caixa substanciosa. Razóns que xustificarían aínda máis a necesidade dunha regulación máis xusta e xenerosa dos nosos recursos hidráulicos, poñendo un acento especial no respecto á xente e á terra que os soporta.

Hai días falaba neste mesmo xornal dos beneficios estéticos que supoñían o espello desas augas para as paisaxes da Ribeira Sacra, pero agora tería que engadir, que de pouco servirían, se eses encoros están a agochar uns intereses que miran máis para os centros de poder das multinacionais que para a sostibilidade duns recursos dos que todos, galegos e visitantes da nosa terra, temos dereito a disfrutar en toda a súa integridade.