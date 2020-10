Atadas as conciencias, todo é cuestión de crenzas

CANDO, hai xa tantos anos como pra que os máis novos non o recorden, se nos dixo que todo quedaba atado e ben atado, inxenuos como eramos, pensamos que o que así quedaba de amarrado era o conxunto das institucións públicas grazas ás que unha cidadanía pode ir cara adiante, pero tamén cara atrás. Equivocabámonos. O que quedaba ben atado era o conxunto das conciencias cidadáns que, aínda hoxe, non foron quen de superar o legado histórico ó que todos seguimos sometidos.

Hai uns meses dixéronnos que a manifestación do 8 de marzo non ofrecía perigo ningún; tan pouco perigo que, se un fillo nos preguntase se podería asistir a ela, non dubidariamos en aconsellarllo. Vai, fillo, vai que tan día fará un ano. E fomos e pasou o que pasou. Agora resulta que non se debe confinar a un millón de persoas pra salvar tan só ó un por cento delas (ó 1%!) e eiquí segue sen pasar nada. O 1% dun millón é unha cifra exigua: “tan só” dez mil seres. Pra que se van molestar os restantes porque, se a cifra a considerar é a dos corenta e cinco millóns de seres que disque habitamos no chamado Reino de España, o 1% deses 45.000.000 de cidadáns compón a moi desprezable cifra de catrocentos cincuenta mil habitantes. Medio millón de seres, máis ou menos, que significa? cincuenta mil habitantes, mortos en Madrid non se debe evitar a conta de que cinco millóns de seres se confinen, pobriños. Qué é o que segue atando as nosas conciencias.

Non hai aínda demasiado tempo os nomes das rúas, dos hospitais, dos centros docentes ou dos deportivos, foron alterados, cambiados uns por outros, borrados e esquecidos os máis deles como se o tempo no que foron erguidos non tivese existido. Agora anuncian que volven ser cambiadas e botadas embaixo algunhas das estatuas que, espalladas por Madrid, foron erguidas en tempos que tamén se pretende que sexan esquecidos. Mentres uns dirixentes públicos nos din que arre, outros dinnos que xó...e viceversa. Agora terzan os científicos e acusan ós políticos de ter diversidade de criterios respecto da peste que nos asola e dezma, a mesma que ó parecer non importa que se leve por diante medio millón de seres máis por riba dos que xa se ten levado. Dino como se entre eles non se producisen tamén unha certa, e hixiénica, e necesaria, a maiores de inevitable, disparidade de criterios.

É probable que o que nos estea a faiar, a uns e a outros, sexa unha necesaria conciencia democrática, xeradora duns hábitos que non practicamos carentes que estamos dunha imprescindible capacidade de reflexión respecto de canto nos rodea. Se todo isto é certo, ou aproximadamente certo como é preferible pensar, é comprensible a docilidade coa que a xente do común aceptamos o que nos din aqueles que aceptamos como guías.

Que non pasa nada por asistir ó oito de marzo a unha manifestación, pois claro: se o dixo Fulano! Que podemos prescindir de dez mil seres non queridos (porque os queridos millor que nin se menten): como non, se o afirmou Zutana! Seguimos funcionando intelectualmente como antes de que a Ilustración botase por terra o “argumento de autoridade”, de xeito que unha afirmación é máis certa ca outra, segundo quen a pronuncie e aceptada según cada devoción particular nolo indique, pois ten máis autoridade San Fulano que a que lle concedemos a Santa Zutana, por retomar os dous exemplos anteriores. Ou viceversa.

Temos atadas as conciencias de xeito que todo é cuestión de fe, todo cuestión de crenzas e devocións, todo tan simplificado que o que nos se nos vai en ais váísenos en suspiros de xeito que intentamos resumilo todo en esquerdas e dereitas, en dereitas e en esquerdas, cando o que nos falla é simplemente sentido democrático e a capacidade de análise e reflexión precisa pra aceptar, con independencia da nosa afección, que unhas veces acerten uns e outra vez fallen outros.

E así aceptamos que se nos suxira que asistir a unha aglomeración non implica risco de contaxio, ou que sexa aconsellable prescindir de dez mil seres; que unha oposición sexa coñecida en todo o mundo por politizar, partidizándoa, utilizándoa como arma arreboladiza nunha perenne campaña electoral, e que un goberno se ocupe en cuestións a tratar noutros momentos cando nos que estamos a atravesar indican que o perentorio é saír deles canto antes e millor. Seguimos atados ás opinións e feitos que proveñan dos santos que nos inspiran devoción e así, contra toda opinión en contra, non se sae do purgatorio, nin se acada o paraíso.