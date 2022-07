Atentos a las necrológicas

¿Feijóo y ‘La Vanguardia’? Dos colegas de profesión, en función de sus diferentes tendencias ideológicas, acostumbran a enviarme wassaps los domingos a primera hora preguntándome: “Leíste hoy a Arcadi?”. Ayer lo hicieron los dos, supongo que debido a que Alberto Núñez Feijóo era el protagonista. Arcadi Espada cuando quiere escribe muy bien, pero no se le puede negar que siempre acierta con sus mensajes (independientemente de un sesgo ideológico que no trata de ocultar). Aprovechando la visita que Feijóo hizo a la sede de La Vanguardia (sublime lo de “Yo comprendo que a Feijóo le gustaría que La Vanguardia le votara como le vota La Voz de Galicia”) le recuerda al presidente del PP algo que no debería olvidar nunca (y que a veces pasa por alto): “las necrológicas, Feijóo, las necrológicas”. Arcadi Espada, dixit.

¿Quién será el candidato a la alcaldía del PP en Lugo? Ramón Carballo, el hasta ahora portavoz, anunció de sorpresa que lo deja por motivos personales y se abrieron nuevas posibilidades con Elena Candia tutelando el proceso con libertad absoluta. No parece que corra la lista y sea Antonio Ameijide y se habla de una sorpresa. Incluso algún grupo en Facebook propone a Quique Rozas.

¿Cuándo volveremos a tener otra ola de calor? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.