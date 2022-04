Atentos, que viene

QUERIDOS amigos, lo que más interesa ahora del resultado de las elecciones presidenciales en Francia, más incluso que el quien las ganó o quien las perdió, es la procedencia de los votos de cada uno.

Y no me refiero sólo a la reubicación ocasional de los electores, a la que el propio Macron se ha referido en el acto político que ha celebrado la misma noche del recuento, reconociéndose obligado con quienes le han votado no por simpatía hacia él sino por antipatía hacia su oponente. Parece raro, pero si lo pensáis un poco no lo es tanto: no sería la primera vez ni ese el único país donde los electores votan a la defensiva. Y es que la ultraderecha, por la manera en que hace las cosas, también en España, puede alimentar más susto, por la radicalidad, que discrepancia.

A lo que me refiero es al origen social de las personas que se posicionan ideológica, cultural y políticamente a un lado y al otro. Hechos ya los primeros estudios sobre lo que respecto a esto ha sucedido en Francia, se va coincidiendo en que la derecha radical recoge votos más que masivos entre obreros, campesinos y gente humilde en general.

Tampoco sería la primera vez que sucede algo así y también en Francia: los primeros baluartes de poder electoral de Le Pen padre fueron históricos enclaves obreros, donde empezó a desaparecer, igual que ahora parece que les pasa a los otros partidos tradicionales, la huella movilizadora del PCF.

Y es que esa también es una muestra del voto a la defensiva: la gente que se ve amenazada por las nuevas formas que va adoptando la economía, reduciendo la cantidad de trabajo necesario y precarizando aquel del que no se puede prescindir, representa una amenaza para su modo de vida y a veces incluso para su supervivencia. La gran hecatombe política que se está produciendo en Europa es el deterioro de las condiciones de vida de las clases medias. Y ojo, que ellas son el más cierto soporte electoral de las democracias.

La Europa más democrática y próspera fue, y digo fue porque ya no sé si sigue siendo, aquella en la que las clases medias ganaron y creían que podrían seguir ganando cotas de bienestar. Entonces apoyaron sin desmayo. Pero ahora, cuando pierden sus empleos o piensan que sus hijos ya ni siquiera lo van a tener, ¿qué es lo que queréis que apoyen?

Por eso lo que pasó en Francia puede ser un aviso para todos los demás. Para Europa entera. Es eso: la reacción a la defensiva de los que se sienten amenazados. O dicho de otro modo: el estrepitoso fracaso del neoliberalismo, porque esos son sus hijos.