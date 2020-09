FINALIZA septiembre, el mes que tanto amo, y apenas hemos logrado aterrizar. Nos hemos aproximado sí, vuelo rasante, tal vez, pero, en el último momento, aterrizaje abortado. Y vuelta a las alturas, desde donde todos parecemos hormigas hacendosas y, sobre todo, diminutas. ¿Qué ocurre que no somos capaces de encontrar pista y aterrizar en ella? ¿Qué viento poderoso nos sacude y nos envía otra vez a las nubes entre turbulencias?

Porque ese era el objetivo: entrar en pista, tocar tierra. Todo el mes de septiembre ha sido un querer y no poder, un volver a empezar, otra vuelta de tuerca, una y otra vez. La combinación entre la pandemia y nuestra política contemporánea, más alguna cosa, se convierte en el cóctel perfecto para la confusión y la niebla. Y con tanta niebla, claro, no hay quien aterrice. Llegas del verano a medio gas, o sin gas, directamente, y necesitas un punto de apoyo, un poco de convicción. No una viga maestra. No una piedra angular. Sólo un pequeño apoyo, una leve sensación de equilibrio, una biodramina informativa, algo. Pues nada. Lo que recibimos es un vendaval, una bienvenida estentórea, o bien ostentórea, que decía el otro. Supongo que se trata de no entender nada, para así entenderlo todo.

Todo septiembre ha sido en vano. Hemos retomado las tareas tradicionales de aquella manera, como si fuera parte de una representación, pero el guion iba por otro lado. Abríamos la boca (detrás de la mascarilla, lo que favorece el doblaje) y cuándo íbamos a decir algo notábamos que otros ponían las palabras y las nuestras desaparecían. Tenemos frases, pero nos doblan otros. Esta sensación de estar incorporados a un gran teatro del mundo es cada vez mayor. Hay una poderosa tendencia a escribirnos el guion, y lo malo es que ni siquiera se lo han encargado a Shakespeare, que al menos daría el nivel.

Miro septiembre desde la última revuelta del camino y comprendo que ha sido un no-mes, de esos a los que supongo que tendremos que acostumbrarnos. Cuando intentábamos aterrizar, nos avisaban de la gran ventolera, del huracán del momento, y nos aconsejaban seguir dando vueltas en círculo, como corresponde a este momento marmota, al triunfo del bucle. Sin embargo, la tormenta que envía rayos y truenos es esa que ha cubierto la realidad real: la bronca de la política. No hay nada peor que un Olimpo cabreado, la verdad. No hay dios que lo aguante.

El guion del presente parece encallado sintácticamente, como el Cuento de la Buena Pipa. El final de una frase enciende la mecha de la siguiente y hace que el relato sea absurdo. E interminable. No hay peor laberinto que aquel que se alimenta de sí mismo, aquel que se nutre de su propio desasosiego. En el decorado de la pandemia mundial, los actores parecen haber cambiado de libreto y dicen frases que, en realidad, se corresponden con otra representación. Un disloque total. La pandemia dificulta la toma de tierra, pero es tal el laberinto del descenso, es tal la maniobra de aproximación, el ruido de los mensajes cruzados o contradictorios, el latigazo de las ráfagas de viento, las señales enrevesadas, la querencia por la tensión superficial (y también profunda) que, a los mandos de tu vida, en este 30 de septiembre, sólo se te ocurre gritar: ¡Mayday, Mayday!