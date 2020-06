Atlanta ‘mon amour’

TERÍA que escribir das nosas vindeiras eleccións, pero veume distraer un brote vírico de parvos que queren eliminar

–seica por racista– a película Lo que el viento se llevó, con todo o poder de evocación que ten este fermoso título. En galego traducírono por Foise co vento, co reflexivo que a nosa gramaticalidade (gramática non temos) sempre recomenda coutar.

Cadraría mellor O que levou o vento, co pronome que substantivizando un mundo que se afunde despois dunha guerra. Agora mesmo tamén se pode empezar a ver o que levou o vento nesta guerra da pandemia, que nos vai precipitar nun abismo en cuxo fondo (xa avisou o vello Erasmo) sempre reina a estupidez humana.

Encántanme as novelas de Atlanta, e déixome engaiolar por ese “Georgia charm” que celebra Frank Sinatra nunha canción. Lin o libro de Margaret Mitchell, lin o de Tom Wolfe (Todo un home), e moito teño camiñado por Piedmont Avenue en Atlanta para axexar a danza do andar de Elizabeth Armholster, esa “pequena bomba sexy”, como escribe Wolfe.

E paseei aínda máis pola rúa Peachtree, perfumada polos pexegueiros do seu nome, seguindo a Scarlett O’Hara que ía cara á súa casa. En Peachtree Street teño visto a Rhett Butler e mais a súa filla Bonnie indo en cadanseu cabalo. E na rúa Peachtree tamén me cadrou nunha tardiña de hai setenta anos ver a Margaret Mitchell camiño do cine –ironías da vida–, e de súpeto aparecer un camión escentellado que a atropelou. O condutor estaba borracho (pero non era negro).

Na imaxinación fun moitas veces a Atlanta. Na realidade as únicas viaxes que fixen na miña vida foron de Moaña a Compostela e de Compostela a Moaña. Non teño mundo ningún (só teño mundiño), pero tratei con algunha xente de Georgia. Coñecín algún negro medio malo, coma Fareek Fanon, unha “estrela” do fútbol americano que me presentou Tom Wolfe. Fareek violou a Elizabeth Armholster, pero segundo el foi ela a que se lle botou enriba. E pasou o que pasou, que diría un galego. A opinión pública –e púbica– dividiuse entre os que dicían que fora violación e os que dicían que fora un simple “polvo de estrella”.

Tamén coñecín en Atlanta ao negro Big Sam, que salvou a Scarlett/Escarlata de ser violada. E tamén coñecín algunha negra coma Mammy/Mamita, venerada mesmo por Rhett, interpretado na peli por Clark Gable (en galego morfoluso debe pronunciarse Clarkgábel). En fin, disque eliminan a película, e non tardarán en queimar a novela na que se inspira, porque de vez en cando a luminaria dunha fogueira de libros escurece axeitadamente o mundo.