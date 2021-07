Desde el pasado miércoles se viene desarrollando la recuperación del “Aula de Cámara Airas Nunes”, con una primera actividad didáctica y presencial con el pianista Claudio Martínez Mahner, y la presentación de la publicación de Xavier Gagnepain del “New Urtext of cello studies by Popper with a second voice composed”, por el propio Gagnepain,, realizada en el Mosteiro de San Paio de Antealtares. El chelista y protagonista, estudió con el maestro Maurice Gendron y es autor también del manual “Du musicien en général...au violoncelliste en particulier”, un encargo proveniente de la Cité de la Musique. Es profesor en el Boulogne –Billencourt y fue solistas con formaciones como la “London S. O.” y los “Solistas de Moscú”. Es también miembro del “Cuarteto Rosamonde” y estrenó las 12 piezas para el instrumento de Paul Sacher además de grabar para “Zigzag”, la integral de Gabriel Fauré. Actividad promovida por Carolina Landriscini, de “Soncello”, Millán Abeledo Malheiro y el maestro del chelo quien abundó sobre estudios suyos, a repartir entre alumnos asistentes, en el trabajo de profunda investigación, realizada precisamente en el período del confinamiento. David Popper, estímulo desde los planteamientos realizados en obras como “Hohe Schule des Violoncelispiels Op. 73”, ratificó el entusiasmo didáctico de Gagnepain y Para el cierre, un homenaje “In Memoriam”, dedicado a Paulo Gaio-Lima, con interpretación de seis chelistas.

En el cuadro del profesorado, se cuenta con Kennedy Moretti-“Escuela Superior de Música de Catalunya”; András Kemenes- de la”Ac. Ferenz Liszt de Budapest”-; Claudio Martínez Mehner-de la “Hochschule für Musik Basel” y de la “Hochschule für Musik und Tanz Köln”, todos pianistas. El chelista Xavier Gagnepain y el flautista Andrés Cebrián de la “Scottisch Chamber Orchesta”, ausentándose el violinista Richard Irland, de la “Royal Ac. of Music” de Inglaterra, por problemas de todos conocidos.

En la jornada del jueves 15, fue el turno para el inicio de las actividades que se siguieron en el “CGAC”, con piezas a cuatro manos confiadas a los profesores Claudio Martínez Mehner y András Kemenes. Un entretenimiento a la par sobre temática schubertiana, aprovechando para el ensayo experimental, las facilidades concedidas por la Escola Berenguela, colaboradora de las actividades de este curso. Kemenes, un valor fijo en la confianza del “Airas Nunes”, desde los comienzos, es un maestro procedente de la Academia Ferenz Liszt, de Budapest, en donde siguió la escuela de Pál Kadosa, Ferenz Rados y György Kurtag. Pasó por el Conservatorio de Música Tchaikovski, de Moscú y por el Karl Mª von Weber Hochschule für Musik, de Dresde, con Amadeus Webersinke. El área de la docencia, estuvo repartida en dos fundamentales etapas: en la Escuela Zoltan Kodaly-1984/91 y la Ac. Ferenz Liszt, a partir de 1991. Destacan sus trabajos discográficos con el flautista Zoltan Gyönyössy.

Claudio Martínez Mehner, nacido en Bremen, fue alumno prestigiado en el Real Conservatorio Superior de Madrid, con los profesores Amparo Fuster, Pedro Lema Joaquín Soriano, Probó también como violinista en la “JONDE”, mientras ahondaba en el clave. Acudió a cursos en los Conservatorios Tchaikovski, de Moscú, en la Escuela Superior Reina Sofía, de Madrid, en la “Hochschule für Musik” de Freiburg, en el “Baltimore Peabody Consv.”, y en la “Fondazione per il pianoforte”, de Como. Asistió a masters de Murray Perahia, Fou Ts- Ong, Dietrich Fischer Dieskau y Mistilav Rostropovich. Fue finalista del Concurso de Santander o obtuvo primeros en los certámenes de la “Fund. Chimey (Bélgica), el “Pilar Bayona (Zaragoza) y el “Dino Ciani (Milán). Participó en los proyectos de la Fundación Juan March, como el encuadrado en el ciclo “La primera formación del virtuoso: estudios para piano”

Una sesión precedente ofrecida en el “Café Airas Nunes”, nos dejó un concierto de presentación ante los aficionados compostelanos, protagonizado por el “Nus Dúo”, que integraban la flautista Alba Vinti y la guitarrista Inés del Río, con una entretenida sesión en la abordaron piezas atractivas como dos movimientos de la “Sonata BWV 1034”- “Andante” y “Allegro”- de Johann Sebastian Bach, un barroco en arreglo de ambas intérpretes; Salvador Brotons, por lo que te tenía de afinidad con ellas, a través de los “Tre divertimenti para flauta y guitarra Op. 68”; Béla Bartok, a través de piezas características como eran las primordiales “Romanian folk dances”- en arreglo de Arthur Levering-, Astor Piazzolla, en su centenario con “Historia del tango. Café 1930” y Feliú Gasull, también en su cercanía por “El Peixet de Bloomington”.

Artífices del “Airas Nunes”, fueron desde el primer año los hermanos López Jorge y el chelista Millán Abeledo Malheiro. El chelista comenzó sus estudios con Tatiana Cucerenco y Vera Kolar, para seguir en el “CSMA” de Zaragoza, con Ángel Luís Quintana, quien ocupó durante años la cátedra del instrumento en los “Cursos I.U. de Música en Compostela, además de impartir otros de temporada en la “EAEM”. Barbara Switalska también veló por su evolución en esa etapa fundamental. En la Escuela Superior Reina Sofía, siguió los dictados de Natalia Shakoskaia y en la Musikhochschule Lübeck, de Alemania, tuvo como maestro a Troels Svane. Recibi´p premios como un primero del Nacional de Chelo de Carcaixent, el de la Fundación Veo Veo; el accésit del Ruperto Chapí Villena y el Sta Cecilia 2014 (Portugal). Fue fundador del “Bambú Ensemble” y del “Dúo Gamma”. Colaboró con orquestas como la “ONE”, la “OSG”, la “O.C. Reina Sofía” y fue becario de la “Fundación BBVA” y de la “Segundo Gil Dávila”. Es miembro de nuestra “RFG”, desde 2014 e imparte clases en la “Escola Berenguela”

Javier López Jorge, tuvo como profesores a Marina Shamagian, Ofelia Aznaurova y Alexander Gold. Se graduó en el Conservatorio de Salamanca en 2006, con Matrícula de Honor y en 2010, tuvo como profesores a Patrín García-Barredo y Miriam Gómez-Morán y en música de cámara, a Andrei Frolov y J. Felipe Díaz. Otros maestros fueron J.Soriano, Ana Guijarro, Almudena Cano, Boris Berman, Pavel Gililov, Imre Rohmann, Mª Joâo Pires, Frank Wibaut, Luiz de Moura o Claudio Martínez Mehner. Entre sus galardones, el “Int. de Piano de Donostia”- un segundo-, y el primero del “Joan Chisel Robert Schumann Lied Competition”. Fue solista con la “RFG”, dirigida por M.Zumalave. Trabaja con compositores como J.Luís Turina, Agustín Charles y Ramón Humet. Entre 2010/12, realizó un master de interpretación en el “Royal College of Music”, de Londres, con Andrew Ball, manteniendo una colaboración en dúo con William Morgan. En 2012, se trasladó a Budapest para ampliar con András Kemenes, Péter Nagy, Gabor Csalog y Marta Gulyas Rita Wagner. Mantuvo una colaboración en dúo con el barítono Kornél Mikecz.

Manuel López Jorge, establecido en Londres, es un intérprete de intensa actividad artística, que compagina con la de composición. Recibió premios de concursos en las salas de mayor prestigio en Londres, en “Saint Martin-in-the Fields”, “Steinway Hal” o el “St. James Picadlly”. Durante dos años seguidos, obtuvo el “Concurso Leonard Smith”. Se añade el “Premio Bryan Jeejebhoy”, al finalizar los estudios de “Master” y “John Tompson”. Como compositor, obras suyas recibieron una buena acogida en este período de estancia en Inglaterra, estrenando piezas como la “Sonata para piano” en Depfond (Inglaterra), en 2011. Fue alumno de consideración especial de nuestro añorado Antón García Abril, que tan buen recuerdo nos dejó a lo largo de veinte años, tanto en el “Curso U.I. de Música en Compostela” como en la “EAEM”. Amplió formación en composición con el norteamericano Stephen Montague y para el doctorado centró su sede en el “Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance”, en donde había realizado un master de interpretación pianística, en el aula de Deniz Arman Gelenbe. Recibió una beca de la”Fundación Barrié”, que le ayudó a la consolidación de su carrera.