Aún mandan las tuberías

HUBO en momento en el que nos dijeron que el petróleo se acababa, pero al parecer hay más problemas con el aceite de girasol y los espaguetis. Uno de los síntomas de que había que reinventar el mundo estaba es esa idea, en la finitud del petróleo, el gran combustible fósil que nos había traído hasta aquí, para lo bueno y para lo malo. Por el camino algunos países se enriquecieron, se llenaron de rascacielos y campos de golf. Y nosotros teníamos esa seguridad, ya saben, la seguridad del surtidor, donde, además, comprábamos patatas fritas y chicles todo el rato. De pronto, todo ha saltado por los aires.

Antes de que el petróleo se acabe, que se acabará (un día dirán: ¡último barril, chicos!), ha llegado la crisis del petróleo, es decir, su utilización (como el gas) con materia de negociación y de presión. Nos gustaría pensar que el mundo discute de filosofía, pero al final resulta que se impone el debate del petróleo. Y la vida ofrece dos opciones: con gas o sin gas. Es lo que hay.

Yo también prefiero recordar a Rusia por sus poetas, por sus novelistas, por sus músicos, por sus pintores. Es una pena que tengamos que interesarnos más en el petróleo que en la cultura. Ya sé que quizás la segunda existe porque existe el primero, porque llega un momento es el que el petróleo es Dios. Y el gas, claro. También el gas. Dios por un tubo. Y sin eso, no hay vida ni esperanza. Era verdad que por el petróleo nos arrodillaríamos. Divino, o sea.

También se habló de la guerra del agua, que está en marcha, porque es, dicen, otro de los síntomas del Juicio Final, signifique lo que signifique. Comprendo la preocupación por la escasez de productos en algunos lineales de los supermercados (no comprendo por qué aprendimos a decir ‘lineales de supermercado’, la verdad), comprendo que cuando hay una guerra todo empieza a torcerse, incluso a muchos kilómetros. Pero el caso es, en pleno desarrollo de las renovables, en pleno esfuerzo descarbonizador, en plena pasión verde, el mundo se nos llena de horror y hasta de avisos nucleares. Y el petróleo vuelve a primer plano, como ha vuelto el pasado de la guerra. Estamos a punto de salir en blanco y negro en las fotografías. Lo de viajar en el tiempo no es tan falso ni tan imposible como parece.

Lo que parece evidente es que la estabilidad del mundo depende demasiado de la energía (ya lo sabíamos, pero íbamos al surtidor sin pensarlo demasiado), y esa energía sigue siendo el petróleo y el gas, resulta que todavía no hemos pasado de pantalla. Es que el futuro siempre es mañana. Y la naturaleza tiende a ser caprichosa, y pone los recursos donde los pone. El mundo debería depender de las ideas, de la belleza, de la música, pero finalmente depende de los barriles de petróleo y de las tuberías del gas, esas transfusiones imprescindibles. Esta dependencia nos está matando.

El petróleo sigue mandando, el mundo está aún en el pasado. Hasta que este vector no cambie el futuro se va a resistir. Lo que no impide que aparezcan otros mil millones de maneras de morir, porque de eso nunca falta. El mundo está conectado, a pesar de las nuevas autocracias y los populismos ficcionales, pero no está conectado por internet y las redes sociales, sino, mucho más, por los oleoductos, los gasoductos y las tuberías en general. La anatomía del mundo es así, aunque nos guste decir que todo es virtual y que todo está en la nube. El mundo aún depende mucho de las tuberías y las alcantarillas. Este es el problema.