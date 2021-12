AVE, pasiño a pasiño

LA segunda epidemia que padecemos en este 2021 es la del incremento de los precios del consumo (IPC), de la que puntualmente informa el INE cada mes. La subida en el último año es del 5,5 por ciento, la mayor experimentada en España desde 1990, cuando había registrado un 6,5. Queda diciembre por conocer, pero todo indica que no cambiará de tendencia alcista. Al contrario, el olfato nos hace temer lo peor. No hay más que ir por los mercados de abastos para adelantarnos a los datos oficiales. En cierto modo, la economía se comporta como la pandemia. Cuando se nos dice que está controlado un foco en materia de precios, por ejemplo la luz con la rebaja de impuestos, aparecen nuevas cepas -el gas, las materias primas, la falta de chips, etc.- que echan todo por tierra, con efecto multiplicador. Los contagios se disparan a la velocidad de la luz y terminan por contaminar a todo el sistema económico provocando fiebre inflacionista. El fenómeno es mundial o, al menos, de los países desarrollados, y las vacunas al respecto tampoco son eficaces al cien por ciento. En este trance, hemos de pedir a los políticos que al menos sean honestos. Que no nos digan que se mantiene el poder adquisitivo cuando salarios y pensiones subirán la mitad del IPC. O que por la luz se paga lo mismo que en 2018. Palabrita de Sánchez.