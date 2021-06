Ayuso promete otra Movida

AUNQUE la nostalgia no es lo que solía ser, parece que Ayuso ha prometido una nueva Movida en este Madrid de la postpandemia, como quien se toma la revancha del confinamiento y del dolor. Una Movida, así, con mayúscula, podría ser un síntoma de ese Renacimiento que sigue a la peste, al menos según dice la tradición. Si no hay un Lorenzo de Médicis, alguien vendrá.

Una Movida, empero, no es sólo la libertad de las terrazas voladoras, sino que se necesita un sustrato cultural que ampare esa nueva liberté y fraternité del Manzanares, esa que ahora adoran los franceses: dejan a París triste y sola, mientras Nadal, tan difícil de batir en tierra batida, intenta conquistar el Roland Garros.

Prometer otra Movida es una buena baza publicitaria. Los que la conocimos la añoramos y los que no la conocieron preguntan en casa de qué iba. Hasta los adanistas admiten que la marcha no empezó ayer, y que hubo un tiempo en el que la democracia se celebraba con una libertad y un descaro imaginativo que ahora mismo no soportaría el ojo escrutador de los censores.

Algunos columnistas creen que Madrid funciona ya como un reservorio de los deseos, con la peña edificando rascacielos por Chamartín. Londres, con Boris Johnson recién casado una vez más, como en una peli de Hugh Grant, ofrece una City exterior, extramuros, una City en plan anglo, victoriana y alejada, pero Madrid aspira a concretar la movida económica del sur, arropando la pasta foránea con tapas de callos, calles para las noches de verano y cuadros del Prado con aire acondicionado.

En ese mismo Madrid está Sánchez ahora enfrentándose a los demonios de la segunda parte de la legislatura. Es también una movida, o sea, a la que se ha sumado Mohamed de Marruecos, por si éramos pocos. La victoria de Ayuso, que algunos definen como una forma post/post del nacionalismo interior, un madrileñismo pragmático de caña y madroño, tocó la médula de Moncloa, que contempla ahora con incertidumbre lo que pueda venir. “It is very difficult’ todo esto”, ya lo decía Rajoy.

Sánchez no puede pensar en la Movida madrileña, sino en los coros desafinados. La pandemia ha sido dura, pero también un paréntesis, sin embargo, los icebergs de la política siguen flotando en la línea del horizonte. No quiere Sánchez que lo de Cataluña sea como la noche del Titanic, ni que a él le pille dirigiendo la orquesta. Casado le ha llamado pato cojo, como hacen en los USA, pero él se arriesga en esa operación de barranquismo diseñada por Iván Redondo (no por Sorkin) y cree que no tirarse del puente es lo fácil: el inmovilismo es lo que enquista los problemas.

La política siempre fue un deporte de riesgo, pero la oposición, y algunos barones, creen que no es necesario el sacrificio, y que, a la larga, podría terminar en desastre (electoral). Sánchez prefiere lanzarse, dicen, siguiendo la estela de Tony Blair en los Acuerdos de Viernes Santo. Ayer Gil Clavo explicaba en El País que Sánchez, al irse Iglesias, se ha quedado sin fusible. Sin pararrayos. Y en el peor momento: cuando arrecia la tormenta. Es decir, la movida.