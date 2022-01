“Yo era un peón desnudo para el arte: fui un verdadero relato el día en que Marcel Duchamp puso el Underground de la Costa Oeste en el mapa cultural jugando al ajedrez en Pasadena con la autora, que en ese momento era una joven desnuda con mucho que aprender...” La frase pertenece a uno de los grandes iconos de los años sesenta, y está recogida en El otro Hollywood, una de las grandes crónicas que nos legó esta mujer que, con todo merecimiento, fue el norte de toda una época. Se llamaba Eve Babitz, y se había hecho universalmente conocida gracias a una fotografía de Julian Wasser, uno de los cerebros clave de la redacción de la prestigiosa revista Time, hecha el 14 de octubre de 1963 en el Museo de Arte de Pasadena. Fue una de las piezas que contribuyeron a la amplia difusión de cierta venerable y grandiosa retrospectiva que se había inaugurado una semana antes, el día 7 de octubre. En la imagen aparecía la joven veinteañera, desnuda, jugando al ajedrez con el artista que protagonizaba la muestra: el gigantesco Marcel Duchamp, uno de los creadores más grandes e innovadores del siglo XX. Al fondo de la imagen se veía un fragmento de El gran vidrio. Hoy la traemos aquí porque el pasado día 17, con 78 años, fallecía en el Ronald Reagan UCLA Medical Center de Los Ángeles, tras una serie de complicaciones de la enfermedad de Huntington.

¿TIEMPOS DISTINTOS? ¿Recuerdan la teoría de los Seis grados de separación propuesta en 1930 por el húngaro Frigyes Karinthy, y luego tratada en Six Degrees of a Connected Age de Duncan Watts? La cosa viene a decir que sólo nos separan seis pasos para conocer a cualquier persona del Planeta. Pero es que resulta que en el caso de Eve la cosa se pone extraordinariamente interesante. Versátil como ella sola, se dedicó desde muy joven a actividades muy diversas, desde el diseño gráfico (fue portadista de carátulas de discos famosos de los Byrds, Buffalo Springfield o Linda Ronstadt) hasta ser testimonio de su tiempo en reportajes brillantísimos en Vogue, en Rolling Stone o Esquire. Además, sus relaciones personales son una auténtica locura. Era ahijada de... no se lo pierdan: Igor Stravinsky. Estuvo muy protegida por Joan Didion, la gran escritora desaparecida el pasado día 23. Su padre, Sol, era violinista de Nat King Cole, y entre los amigos de la familia se contaba un puñado de personajes fundamentales del siglo XX, como Greta Garbo, Charles Chaplin, Pablo Picasso, Dalí o Zappa. Fue uno de los elementos decisivos de la pandilla de Andy Warhol en The Factory. Se lió con Jim Morrison (por cierto: ella es la dedicataria de L.A. Woman), con Harrison Ford... ¿Quién da más, señores...?