Baliñas, filósofo

O Instituto de Filosofía Luso-Brasileiro celebra a próxima semana o VII Coloquio sobre a Saudade, dedicado este ano a dous aniversarios moi galegos: Os 90 anos do filósofo compostelán Carlos Baliñas Fernández e os 100 anos da Revista Nós. Estaba previsto que o congreso tivese tres sedes: Lisboa, Porto e Santiago de Compostela.

A situación sanitaria impediu a celebración deste congreso de xeito presencial e houbo que organizalo por vídeo conferencia. Mais o verdadeiramente relevante é que un nutrido grupo de profesores de moi distintas universidades do mundo lusófono van mergullarse durante tres días nas achegas dos nosos intelectuais da xeración Nós e de Carlos Baliñas Fernández, fundador do estudos de filosofía na Universidade de Santiago de Compostela.

O pensamento de Carlos Baliñas principiou alá polos anos sesenta cunha reflexión sobre a filosofía da historia, coa publicación do seu libro El acontecer histórico. Un estudio ontológico sobre el tema del historiador (Madrid 1965). Un libro que foi un auténtico best-seller da época no eido filosófico. Veu despois unha etapa consagrada ao pensamento do filósofo e cóengo compostelán Ángel Amor Ruibal, ao que lle dedicaría un libro no ano 1968, que acadou o premio Ramón Llull do CSIC. Son coñecidos tamén os seus ensaios sobre os pensadores galegos: Rosalía de Castro, Risco, Castelao ou Otero Pedrayo, mestre ao que lle dedicou un dos mellores libros escritos sobre o señor de Trasalba, titulado Descubrindo a Otero Pedrayo.

Con todo, a súa obra filosófica de maior orixinalidade é a que dedica ao estudo do texto filosófico e da filosofía desde unha perspectiva cotiá. A non tardar, poderá o público gozar coa lectura do seu novo ensaio Hacer su vida. Unha proposta filosófica que sae da factoría dun xove filósofo, que cumpre noventa anos. Moitos parabéns!