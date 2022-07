Basilio Losada, o profesor dos emigrantes Galegos en Barcelona

Coñecin a Basilio Losada no ano 1996, xa tiña escoitado moito falar del e coincidimos un dia pola mañan no departamento de filoloxía Portuguesa e Galega de Barcelona. O mesmo día coincidimos no que era o noso barrio: Coll-Valcarca, ia ca sua muller que casualmente nos alugou un parking a miña nai. Pasei a oir falar del a ser veciño del. Dende aquela pasaba a miudo polo seu despacho e tiñamos conversas longas de todo tipo de cousas.

Daquela estaba escribindo o Libro: “ A emigración Galega na Unión Europea”, e posiblemente foi él quen leu as galeradas e que men aconsellou sobre o problema dos emigrantes galegos en todo o mundo.

Explicoume que os primeiros emigrantes foron os maragatos; eu quedei sorprendido porque pensaba que os primeiros emigrantes do Estado Español foramos os galegos.

Impartía clases a moitos fillo de galegos asentados en Cataluña, Carod Rovira que tamén ten familia galega foi alumno seu.

Era un conversar nato. Un diá díxome que a él lle gustaba máis falar que escribir. No departamento de Filoloxía Portuguesa e galega xa estaban acostumbrados a verme falando con él grande tempo no seu despacho, eu pensó que podería decir que foi o meu profesor particular en temas relacionados coa emigración galega e de Galiza en xera.

Entereime da sua norte cando xa levo 35 anos vivindo na Galiza en nun dos peores monmentos da miña vida; cando me amputaron unha perna tras seis operación.

Lembro que un día me dixo que ia a marchar do noso barrio a miña cara de tristura. O cabo de pouco tempo díxome que se quedaba en Coll-Vallcarca e cando vin vivir a Galiza entereime que fora coa sua muller a Alemania. Intentei chamalo por teléfono e o fracasar chamei a Olegario Sotelo Blanco preguntando polo seu actual teléfono e este díxome que estaba en Alemania e que perdera o contacto con él.,

Basilio in memerial, o fillo dunha aldea que chegou a ser Catedrático de Filoloxía Portuguesa en Barcelona.