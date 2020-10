Batendo de fociños contra unha sociedade que perdeu o rumbo

A actualidade está resesa. Levamos demasiado tempo no que o actual, o que actúa sobre nós, ou millor expresado, enriba nosa, é a pandemia na compaña das súas ignominias: moitas e pouco discretas. Noin fai falla reseñalas, están na mente de todos nós.

Nunca, tanta información, desinformou tanto. Uns que arre, outros que xó, a cousa vai pra largo, a cousa xa devece. Pra uns a culpa é dun virus creado ex profeso nos laboratorios e pra outros é cousa do planeta que se defende así das múltiples agresións coas que, esoutro virus chamado ser humano, o agride dende sempre. Dende sempre, si. Pero moito máis nos cen anos transcorridos ultimamente. Máis todo ó longo do pasado século, nos que a acción humana degradou a natureza coma nunca o fixera, pra continuar facendoo o mesmo, ou peor, neste coarto de secullo XXI a piques de ser consumido.

Escoita un ós científicos e disfruta de todo tipo de teorías ó respecto. Escoita un ós políticos e non disfruta nin con estes nin con aqueles. Contempla un os países do arredor e cre entender algo do que nos pasa, porque algo é o que nos pasa.

Levamos corenta anos formando profesionais médicos que agora se disputan o resto dos países europeos co mesmo afán co que as nosas autoridades políticas se enzoufallaron nos recortes empuxándoos así ó exilio. Fóra están máis valorados, son máis respectados, teñen millores soldos e gozan dunha valoración social da que eiquí, por moito que nos empeñemos en afirmar o contrario, carecen case que por completo.

Nesta semana vinme empuxado a ler cousas referentes a un historiador británico, autor dunha extensa biografía dese gran estadista que foi Winston Churchill. Un exhaustivo traballo, que ocupa mil cinco centas páxinas, que aínda non lin, pero que sen dúbida lerei.

Malia que o meu pensamento non sexa alá moi próximo ó que exhibiu en vida quen foi premier inglés, a figura de Churchill atráeme poderosamente, non teño por que negalo. Agora ando a fisgar non na vida do Sir Winston, do que xa lin algunha que outra biografía, senón na do seu último e ó parecer definitivo biógrafo, este Andrew Roberts, historiador militar de prestixio recoñecido e solvencia acreditada; un historiador política e intelectualmente conservador, según a miña actual visión, que é quen de alegrar o corazón ó lerlle as súas declaracións sobre o nazismo –estudou e publicou traballos sobre Hitler, parangonándoo con Napoleón (gaña este)– de xeito que un non ten moito máis remedio que acabar preguntándose porque o conservadurismo hispano, o dereitismo español, considerados no seu conxunto levan oitenta anos sen ser quen de falar do fascismo, do nazismo e mesmo do falanxismo que a desaparición de Hedilla instalou definitivamente en España.

Mentres non contemos cunha dereita equiparable á de por aí fóra, eiquí, o patriotismo seguirá consistindo en negar o alleo e en afirmar o propio espetando na herba cincuenta e tres mil bandeiras en vez de reflexionar como funcionaría a medicina pública madrileña de non ter padecido os recortes que padeceu no seu momento e estamos a pagar agora.

Iso por non falar da esquerda asaeteada inmisericorde e asiduamente non só pola dereita senón por ela propia a base de erros que fan que se sonroxe calquera que os observe alleo de paixóns e fobias seculares.

A nosa actualidade está resesa. Lévamos meses e meses coa mesma matraca de considerar unha actualidade que é a mesma dun día pra outro e na que todo son descualificacións e loitas nada veladas polo poder. Logo de corenta anos de democracia a vida política volve estar fracturada: monárquicos e republicanos, fronte popular e fronte populista, a extrema esquerda no goberno, a extrema dereita copando a metade da oposición xunta cunha dereita que, a diferenza da que exhibe Andrew Roberts, o historiador británico aludido, non é quen de falar do fascismo coa mesma claridade que reclama a democracia.

O problema é que nin a esquerda, nin a dereita, semellan estar dispostas a introducir as emendas que a actual Constitución reclama. Por iso so cabe unha solución que non sei se contará con moitos adeptos. A actual Carta Magna non esixe que o presidente do Goberno de España sexa deputado no Congreso.

É posible que, contando coa aquiescencia dos dous grandes partidos, un candidato ou unha candidata que non pasara polas forcas caudinas dun secretario xeral fose quen de nomear un goberno de coalición entre eses dous grandes da esquerda e da dereita a ver se así a nave do estado comezaba a navegar con rumbo fixo, allea de maruxias mediáticas sectarias, porque de momento o que levamos é errático: guiñada a babor, guiñada a estribor e as candorcas branquinegras batendo de fociños contra a obra viva dunha sociedade que, entre unhas cousas e outras, non se sabe se xa perdería tamén o rumbo.