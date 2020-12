Beethoven, entre Brett Dean y Anna Clyne

“Abrazando a la naturaleza”, es el título del programa de la Real Filharmonia de Galicia con Paul Daniel, en el Auditorio de Galicia-20´30 h.-, y que repetirá mañana en el Coliseum de A Coruña. El reclamo de la sesión dice bastante y en particular, por las dos obras que acompañan a L.v.Beethoven, en su “Sinfonía nº 6 en Fa M. Op, 68 (Pastoral)”ambas en estreno en nuestro país. Anne Clyne, aporta “Withing her arms”, composición profundamente testimonial por la dedicatoria a la memoria de su madre, y en la que tiene mucho que ver Esa Pekka Salonen, quien la estrenó el 7 de abril de 2009, en el “Walt Disney Concert Hall”. Composición para orquesta de cuerdas de unos quince minutos. Obra meditativa, por su dedicataria y que toma material perteneciente al Renacimiento inglés, desde Thomas Tallis a John Dowland . Anna Clyne tiene un larga carrera, en la que destacan composiciones como “Stride”, para orquesta de cuerdas, inspirada en la “Sonata Patética”, de Beethoven; “Color Field”, que recurre al imaginario plástico de Mark Rothko; “Fractured Time”, en atención del “Kaleidoscope Ensemble”; “Overflow”, que parte de la poética de Emily Dickson, para la “Scottich C.O.”; “Taquigrafía”, también con la mente puesta en Beethoven, por la “Sonata Kreutzer”; “Sound and Fury”, que puso en atriles Pekka Kuusisto, con la “Scottish C.O.”; “Breathing Statues”, para cuarteto de cuerdas; “Snake & Ladder”, para saxofón y electrónica- una de sus especialidades-, que estrenó Jess Gillam, en el “Festival Cheltenham”, el año pasado y “Océanos inquietos” además de un arreglo para ”Marble Index”, de “The Nico Project”. Fue premiada con el “Hindemith”, de 2016, obtuvo una beca “Charles Ives”, de la “Artes y Letras” y nominada para el “Times Breakthrough Prize”. Mantiene una intensa actividad como artista en residencia de primeras orquestas, desde la “O.S. de Baltimore”, a la “Berkeley S.O.” y la “O. National D´Ile-de-France”.

Brett Dean “Sinfonía Pastoral”. Obra suficientemente elocuente visto el programa en líneas generales, un músico que fue viola de la “Berlin Philharnonik O.”, antes de mostrar sus preferencias por la composición, y para el caso, una vaga inspiración en “Las Hébridas”, de F.Mendelssohn; el “Danubio Azul”, de Strauss; el “Carnaval”, de Saint-Saëns; el Moldava”, de Smetana o el Quinteto “La trucha”, de F.Schubert. La “OSG”, nos descubrió el curso pasado “Carlo”, música para cuerdas y sampler, dirigida por Clemens Schuldt. La música de Brett Dean, no suponía una novedad, ya que en temporadas anteriores, se había estrenado en España “Dramatis personae”, un destacado concierto para trompeta y “Carlo”, como era fácil suponer, nos traía al recuerdo la imagen de Carlo Gesualdo, complejo en cuanto a su vida y avanzado en lo que respetaba a la creación artística. Obra la de Brett, para quince instrumentistas de cuerda, cinta pregrabada y sampler- detalles en común con la obra de Anne Clyne-, una modalidad creativa en auge desde mediados de los ochenta y en fase creciente, como observamos por la cantidad de obras que frecuentemente se programan. También la extensión abarca el espacio de un cuarto de hora y en “Carlo”, el músico recurría a tres de sus madrigales, piezas que han ido ganando enteros entre los aficionados a las músicas antiguas, que para esa obra, habían sido “Tu piangi”,”Moro lasso” y elementos de los “Responsorios de tinieblas”. Era con naturalidad, la fascinación que ejercía el Príncipe de Venosa, una tentación un tanto malsana. En aquel momento, Brett, cerraba su etapa como músico de atril y se enfrascaba en obras significativas: el Concierto para clarinete “Ariel´s Music” y el ballet “One of a Kind”

Beethoven con la “Sinfonía nº 6, en Fa M. Op. 68 (Pastoral)” ,antes de nada, y a pesar de las apariencias, la “Pastoral” no supone en absoluto un ejemplo de música descriptiva, una confesión del autor en uno de sus cuadernos, de 1807. Más aún, y para los destinatarios, no hay que abusar de la pintura en la música. No es la única referencia que nos quedará, y serán abundantes las anotaciones con las que el maestro se apresure a ponernos en guardia sobre la manera de disfrutar de la sinfonía, frente a cualquier interpretación en posible clave descriptiva. Inicialmente carecía de subtítulo y habrá de esperar hasta 1826, para que nos encontremos con el nombre de “Sinfonía Pastoral”. Era el músico un heredero de la sensibilidad ilustrada y uno de los aspectos, será el interés por la naturaleza y el ideario de Rousseau. E.T.A. Hoffmann, teórico y melómano, comentará: “Esta obra, bajo la forma de sinfonía, contiene un cuadro de la vida campestre, ¿Un cuadro? ¿Pero entonces es posible pintar con la música?”. La obra se forjó en Heilingenstadt, entre 1807), la ciudad vienesa que inevitablemente asociamos con el conocido testamento, y definitivamente está a caballo con la anterior, con la que trabajaría conjuntamente, por lo que no deja de ser un detalle a tener en cuenta, ocultando profundas analogías según la apreciación de prestigiados estudiosos.