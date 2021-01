Benvido 2021

NOS últimos meses a proporción do tempo dedicado a familiares, amigos, compañeiros de traballo e descoñecidos mudou; medrando a dos últimos a causa das recomendacións de limitar os contactos e o teletraballo. Quedar con alguén xa non é de hoxe para mañá. “Si, temos que vernos, pero dentro de dous meses”, agás que coincidas con algún amigo na rúa e teñas a sorte de poder estar tres minutos con el.

Tres día antes do Nadal fun a mercar un xamón, despois que miña irma pequena me dixera por segunda vez que a transferencia era para iso e non para aforrar. Antes facíao a nosa nai e agora ela continúa a tradición. A compra foi rápida porque asesoreime cun amigo experto, que me dixo que mercara xamón de Trevélez.

No hiper a dependenta contoume que as vendas estaban a medrar polo peche dos restaurantes e tiveron que encargar máis porque facía dez días xa venderon todos os que enchían o soto. Algúns clientes volveron a coller o gusto á cociña ao non poder ir a comer de menú fóra, e outros grazas aos tutoriais que viron en youtube porque tiñan máis tempo.

A pesar de dicirlle que non era necesario que preparara o xamón nin que o metera nunha caixa, acabou facendo as dúas cousas; e cando quixo levalo ela mesma á saída para pagar, díxenlle que levábao eu, dándolle as grazas. Quedei impactado co seu xeito de tratar ao cliente, convencéndome que era mellor que me preparara o xamón, aínda que os cortes tivera que facelos ela, meténdoo na caixa...

Uns días mais tarde, o vento cambiou de rumbo e ao ir a sacar cartos ao caixeiro vin que me faltaban mil euros. Ao informar ao banco, dixéronme que fixera unha denuncia e que ao presentar a copia –como fixeron– reintegraríanme a contía, que paga o seguro. Cada vez hai máis hackers capaces de burlar os sistemas informáticos. As poucas horas o meu reloxo deixou de funcionar e, ao acudir ao reloxeiro para que cambiara a pila, arranxouno de balde dicindo que a pila estaba ben.

O vento bufaba ben outra vez e, ao día seguinte, meu amigo Luis propúxome quedar para comer. Por fin poido quedar cun amigo, uff... A parte das zamburiñas e o solomillo, quedar con el me reactivou. E varios días máis tarde, unha xuntanza pendente concretouse en casa dun matrimonio amigo, cun café delicioso e donuts de chocolate.

O seis de xaneiro foi a consolidación do novo rumbo, pois os Reis Magos nunca fallan. Cando escríbolles, sempre pídolles máis de dez cousas sen indicar cal prefiro. Gústame que o agasallo –ou agasallos– sexa unha sorpresa, a risco de quedarme sen o que desexo. Pero, como sempre, acertaron. Sorte que aparte deles, que actúan unha vez ao ano, hai moitos outros que o fan os 365 días do ano.