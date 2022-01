Berlusconi, a por el Quirinal

EL ex primer ministro italiano y magnate de la economía italiana, Silvio Berlusconi, tiene prisa. En primer lugar, por su edad. Con 85 años y numerosos achaques y pases por los hospitales, además de por los juzgados, Il Cavaliere está ante la última oportunidad de lograr su sueño de última hora: convertirse en el presidente de Italia para los próximos siete años. Para ello tiene que moverse rápido porque la sucesión del actual inquilino del Quirinal está prevista para el próximo 24 de enero.

Durante estos días que faltan para esa fecha desarrollará una intensa ronda de contactos para tratar de convencer a los diputados, senadores y gobernadores regionales que participan en la elección del presidente de la república para que le otorguen sus votos. No es un empeño fácil dada la configuración del Parlamento italiano, pero por ese motivo y por la forma de elección todo es posible en Italia.

Hasta hace unos meses la posibilidad de que Berlusconi optase a sustituir a Sergio Mattarella estaba lejana, pero a medida que se acerca el momento de la renovación, el fundador de Forza Italia ha ido mostrando mayor interés y ha comenzado a tejer la red de apoyos que necesita. Junto a los votos de su partido, cree poder contar con los de La Liga y con los de Hermanos de Italia, las dos formaciones de ultraderecha, junto a muchos de los adscritos al Grupo Mixto y algunos desencantados del Movimiento 5 Estrellas más algunos despistados del Partido Democrático, que de esta forma continuarían en sus escaños hasta dentro de año y medio cuando se celebren las elecciones generales. Además, el centro derecha carece de un candidato con garantías para ganar la elección.

La presidencia italiana, sin embargo, se juega a varias bandas en una de las cuáles se encuentra el primer ministro, Mario Draghi, a quien no le importaría pasar del cargo a presidente de la república... pero no en este momento. El que fuera presidente del Banco Central Europeo logró llevar una cierta estabilidad al Gobierno italiano, y su salida del Palazzo Chigi llevaría al país a la celebración de elecciones anticipadas con un incierto resultado y a sumir a la política italiana en un nuevo periodo de inestabilidad en un momento en el que la pandemita no ha sido controlada y es preciso gestionar los fondos Next Generation, de los que Italia es uno de los principales beneficiarios. El problema es que Berlusconi tiene en su mano generar una crisis en el Gobierno de coalición que dirige Italia.

La solución de compromiso es que Matarella pudiera prorrogar su mandato hasta que Draghi, que reúne un consenso aceptable, lo estime oportuno y sustituirle sin originar un nuevo proceso electoral.

La presidencia de la República italiana ha estado siempre en manos de políticos de gran prestigio que han sabido estar a la altura de las circunstancias en la convulsa política italiana. La estatura política menguante de Silvio Berlusconi, su rosario de procesos judiciales, no le hacen el más idóneo para el Qurinal.