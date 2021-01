LAS televisiones retransmitieron la toma de posesión de Biden (la jura en Capitol Hill, el camino a pie hacia la Casa Blanca) como lo que es: un espectáculo visual. Pero un espectáculo con significado. Acostumbrados a hacer las cosas a lo grande, y con cierto aire cinematográfico (había representación de Hollywood), los norteamericanos se habrán visto sorprendidos por esta sobriedad obligada por la pandemia, y no sólo por ella.

No es que no supieran que el gran día de América, como lo llamó el propio Biden en su discurso, no iba a ser tan rotundamente espectacular como en otras ocasiones. Simplemente, chocaba un poco. Pero fue elegante, ya digo, y tan simbólico como se esperaba. El presidente de los Estados Unidos suele tomar posesión con toneladas de emoción, despliegue de banderas, música calculada y todos esos atributos propios de la solemnidad del poder. Hasta Trump, que no era precisamente un prodigio de delicadeza en casi nada, recibió su caudal emotivo en su propia toma de posesión, en la que no acababa de encontrarse.

Ayer, Trump se fue precipitadamente, como había anunciado. No soportó ver la llegada del nuevo inquilino, aunque al menos lo hizo Mike Pence, que ha mostrado, desde hace semanas, otras maneras. Biden lo agradeció: supongo que ambas cosas. Se rompía una tradición, pero él sabía que estaba allí para recoger los pedazos de demasiados destrozos. Entre ellos, vino a decir Biden, no hay astillas de la democracia, que resistió. Y quizás al resistir se haga más fuerte.

Así que, entre la pandemia y el control estricto, a causa de las amenazas de desórdenes violentos que se cernía sobre Capitol Hill, el acto de investidura (o, como dicen ellos, de inauguración) pudo resultar algo frío, a pesar del tesón reivindicativo en la jura de la bandera que le puso Jennifer López y de todos los que hablaron allí. Hubo soldados, policías, periodistas y unos pocos invitados. No pudo ser de otra manera.

Las televisiones suplieron la obligada falta de público, tomaron planos cortos de rostros que, salvo en contadas ocasiones, estuvieron cubiertos con mascarillas. Un travelling nos enseñó el paseo hacia la Casa Blanca, que Biden conoce bien. Había un cierto aire doméstico que de alguna forma acentuaba el lado familiar del nuevo presidente, tantas veces visitado por la tragedia, una emoción contenida más que mostrada, como la de quien se quita un peso de encima. Medio siglo en los aledaños del poder para alcanzar ahora, en el peor momento, en el más duro, el punto más alto.

Es seguro que el pasado inmediato, el de Trump, vendrá a visitarlo de vez en cuando, en forma de asuntos que deben ser reparados. Y ello a pesar de su voluntad decididamente rupturista, es decir, de su voluntad de reconstruir: empezando por los decretos que se aprestaba a firmar ayer mismo. Me gustó que, en su discurso, sencillo, hablase de sanar y de unir. No mencionó a Trump, que se había borrado del acto, y sí mencionó a la gente, al futuro, como quien se sabe en medio de un gran luto, de una depresión (la mayor de ese país en casi ochenta años, con la deuda disparada). Con todo, lo peor es la división, el clima de enfrentamiento, eso que él llamó, “la guerra incivil”. Biden sabe que tendrá que volver a empezar. Y parece dispuesto a hacerlo.