Biden y la patata caliente

AFGANISTÁN sigue en los titulares de los periódicos. Y seguirá, al menos, hasta el próximo día 31 de agosto. Después, ya veremos. Aún tenemos información en vivo (y en vivo vemos el caos, por ejemplo, en torno al aeropuerto de Kabul), aún hay periodistas a pie de calle, entrevistando a gente corriente (no tanto a líderes políticos, los que sean), y en apariencia los medios siguen, con más o menos restricciones, con más o menos obstáculos.

La incertidumbre, que por otra parte es algo muy contemporáneo, reina por completo en el país más difícil de entender para occidente de toda la zona. La incertidumbre es, sobre todo, para los afganos, pero el mundo exterior a este montañoso enclave queda tocado por los acontecimientos, y no podrá sacudirse fácilmente la influencia de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo. Muchos analistas lo han considerado abiertamente un peligroso síntoma de decadencia.

Ni siquiera Biden, que parece deseoso de pasar página cuanto antes y volver a sus temas favoritos, podría afirmar que este asunto no lastrará de manera notable su gobierno, por mucho que sea una situación heredada. Los trumpistas han encontrado una grieta perfecta para visualizar sus inmediatos intereses electorales, que mantienen desde su derrota, no muy reconocida por ellos. Ven la ocasión de subrayar la debilidad de Biden, como si Trump no se hubiera pasado toda su legislatura promoviendo retiradas y salidas de todo tipo de acuerdos, empezando por el del clima, sustituyéndolos por política doméstica, tuitera y propagandística, más ventajosa electoralmente.

Y Biden, con la súbita patata caliente entre las manos, realiza ejercicios malabares ante las cámaras y los micrófonos, sin convencer a sus socios y aliados europeos. Más bien, todo lo contrario. De hecho, las mayores críticas han partido de Boris Johnson y, en las últimas horas, de Tony Blair. Sin embargo, tras la urgencia inicial, lo verdaderamente difícil vendrá después: cómo abordar las relaciones con el nuevo gobierno talibán completamente instalado en Kabul. Es decir, cómo volver a empezar, aunque de otra manera. Porque tendrá que ser de otra manera. Repetir los errores sería una gran muestra de falta de tino político, pero, visto lo visto, no lo descarten.

La solución de los desplazados, evacuados o exiliados de Afganistán es también urgente (no olvidemos el principio de “responsabilidad moral” de las democracias), pero el asunto de los refugiados, previsiblemente, no se limitará a las personas que, en medio de grandes dificultades, son trasladadas ahora mismo desde Kabul.

Esta crisis política vendrá acompañada de una crisis humanitaria, no tengan duda. Hay buenas palabras de Johnson, por ejemplo, a la hora de comprometerse con el asilo, y así pretende hacerlo valer en el G7, donde ejerce de presidente de turno. Pero no debería olvidarse el esfuerzo de España en esta evacuación desde Kabul (y durante muchos años), fundamental para Europa y Estados Unidos, como se está demostrando ahora con la recepción de refugiados. Un esfuerzo que ha de realizar en paralelo con la gestión de los flujos migratorios que llegan desde el sur, en la que Europa debe implicarse más. No sé si hay demasiados signos de decadencia, como arguyen algunos analistas, pero las democracias europeas deben ejercer su protagonismo en este escenario, pues no hay mayor fortaleza que la libertad.