BNG e PSdeG viran á dereita

Os cambios de estratexia nos dous principais partidos da oposición en Galicia veñen determinados polo convencemento de que Feijóo é imbatible nas urnas se non viran cara á dereita. O discurso de Caballero, resumido na insistencia de facer políticas de esquerda, non foi comprado nin sequera pola militancia socialista. Moito menos o sería polos votantes que, do mesmo xeito que os de toda formación política, teñen por san costume practicar a moderación en maior grao que os afiliados. Formoso, o gañador das primarias, é diferente. Ou o parece, que é o que máis importa á hora de comparecer perante o electorado. Sempre que dea o paso, decisión que podería atrasar ata despois das eleccións locais, para dentro de ano e medio, porque ese será o seu primeiro exame, aínda que non facelo supón renunciar a un protagonismo imprescindible, sobre todo para quen non está no Parlamento e o ámbito político provincial no que se move resulta nidiamente insuficiente.

O novo secretario xeral socialista está politicamente asociado ao ámbito institucional local, no que nunca se distinguiu polo radicalismo. Nin sequera verbal, como practica o alcalde de Vigo. Como rexidor das Pontes e presidente da Deputación coruñesa non ten inconveniente en manter relacións fluídas co presidente da Xunta ou comparecer no Parlamento de Galicia en razón ao seu cargo provincial. A imaxe que proxecta Formoso é a dun xestor socialdemócrata á vella usanza, afastado de populismos e demagoxias. Foi precisamente isto, o xiro á dereita para buscar o centro e ter opcións de chegar á Xunta, é o que lle levou a gañar as primarias.

En canto ao BNG, a pregunta que todo o mundo se fai, e lle fan a ela tras a recente Asemblea é se Pontón renunciou ao independentismo. A palabra, con toda intención, non figura en ningún documento, pero é do que se fala. A intención é evidente: aparentar moderación. A estratexia está por ver se funciona. Probablemente si porque á súa esquerda non hai nada. Polo menos algo organizado. Con todo, no conclave aprobáronse definicións e conceptos que veñen significar o mesmo: Estado Galego republicano ou soberanismo. Esta moderación nas formas ten por obxecto “ensanchar as bases” incorporando votantes do centro para manter a primacía dentro da oposición e utilizar aos socialistas despois como muleta. O modelo para imitar sería o do PNV. Non está preto que o Bloque Nacionalista Galego se convirta no Partido Nacionalista Galego –o vello Partido Galeguista– pero o pasado domingo puido darse o primeiro chanzo. O pragmatismo está rifado coa ortodoxia intransixente. Polo camiño haberá moitos sapos que tragar, como liberarse de certas amizades –Bildu e ERC no máis próximo– e confiar en que os vindeiros resultados electorais acompañen. As enquisas, de momento non. Polo menos o suficiente como para estar seguros de que a exclusión do independentismo do discurso diario traerá réditos.

O caso é que todos miran ao centro. Feijóo adiantóuselles, gardando ademais de que non se lle coasen pola dereita. Está por ver se Pontón e Formoso logran arrebatarlle algo da torta. Deberán ademais evitar que na viraxe, nas respectivas comitivas ninguén derrape saíndose cara á extrema esquerda polo camiño. O treito no que compiten é esvaradío.