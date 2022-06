Boris, la reina y el oso Paddington

LO que son las cosas: ahora mismo en el Reino Unido goza de mucha más popularidad la reina Isabel que Boris Johnson. No es que la reina no haya tenido que afrontar graves obstáculos en su ya larguísimo reinado. De vez en cuando aparecía en su vida un annus horribilis, como sucedió con la muerte de Diana Spencer, claro es, que dividió un poco a la nación, pues Diana, en una especie de huida hacia adelante, fue vista como mártir de las alturas palaciegas.

Sucedió aquello, aquel accidente de tráfico en París, un antes y un después, como suele decirse, y los tabloides echaron humo. Pero la reina, inasequible al desaliento, recuperó el resuello con una frialdad británica muy trabajada. Luego vinieron problemas familiares diversos, que han saturado el satiné, y Carlos, ahora junto a Camilla, empezó a languidecer en las portadas y en los actos oficiales, en los castillos y en las verdes praderas, dando por perdido el trono, o poco menos, a pesar de haberlo tenido toda la vida a tiro de piedra.

Isabel II cumple su jubileo de platino con fiesta en las calles y muchos desfiles, eso que no falte. Imagino que no envidia nada a la reina Victoria, la reina por antonomasia, que gestionó un imperio. Ella lo ha hecho, más nominalmente que otra cosa, y sabe muy bien que el Reino Unido ya no es lo que era, porque ningún imperio es lo que era, digamos que afortunadamente.

Dicen que a Boris Johnson le ha venido bien el jubileo de la reina, porque siempre se dice que a Johnson le viene bien todo lo que distraiga la atención. Ocupados los británicos en aclamar a su reina, el partygate, pensaría Johnson, debería parecerse a un juego de niños. Pero Boris Johnson es víctima de la última tradición conservadora británica, que consiste en acabar con sus líderes (como decía William Hague). Mal escogidos, o víctimas de un encantamiento por la aberración del brexit, lo cierto es que parecen condenados a perder la cabeza (del partido), pero, paradójicamente, ganan las elecciones. Puede ayudar que los Laboristas llevan también mucho tiempo sumidos en la confusión.

Ayer Boris Johnson superó la llamada moción de censura interna. Ya ha sucedido más veces, Thatcher, Major, Theresa May, etc., y en todos los casos acabaron tocados o perdieron las elecciones. Boris no concibe que unas fiestukis le puedan largar de Downing Street. Alguien debería decirle de una vez que ese es sólo el pretexto. 148 diputados propios pidieron ayer que Johnson fuera destituido: insuficiente, pero peligroso.

Es una cifra alta de votos contrarios que deja a Boris Johnson sensiblemente debilitado. Esta vez sí. No podrá volver a ser censurado en un año, pero eso ya es irrelevante. Su aire caótico y el flequillo volandero pueden haber gozado de simpatías (ay, este muchacho, ya saben), pero una cosa es él y otra su política. El protocolo de Irlanda del Norte y la percepción de que el brexit se dirige a un gran fracaso económico, y social, están detrás de lo que muchos consideran un fiasco absoluto. Creo que esto no lo levanta ni el oso Paddington, incorporado al jubileo por el gabinete de comunicación de la reina. No se olvide que el oso es un inmigrante sin papeles al que el brexit hubiera cercenado su carrera. Hoy, toma el té con la reina.