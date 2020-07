Botellones prohibidos

CON motivo de que un porcentaje no despreciable de casos detectados de covid-19 se han producido mediante el contagio en botellones, varias comunidades autónomas han decidido prohibirlos. Se trata de un problema grave de salud pública

Siendo una medida de salud pública, no solamente es bienvenida por los ciudadanos, sino que muchos no se explican como no fueron prohibidos los botellones antes dado que ellos en sí también representan un grave problema de salud pública. En efecto, cada botellón trae como consecuencia un número considerable de intoxicaciones etílicas, algunas de ellas desembocando en comas con riesgo de la misma vida, aparte de un deterioro de los sitios donde se realizan.

Hace unos años, una concejala me contaba que todas las noches de botellón vivía mitad angustiada y mitad indignada. Además de acompañar a la Policía Municipal intentando que no hubiese daños mayores, acompañaba a los que caían inconscientes por la bebida al hospital. En algunos casos se pasaba horas con el corazón encogido, conjuntamente con el médico o médicos, luchando por sus vidas, hasta que conseguían sacarles adelante.

Muchos de los casos eran menores de edad, en alguno de 13 años. Dada la gravedad de la situación, se localizaba a los padres y cuando acudían al hospital, en lugar de darse cuenta de la gravedad del problema, decían que son cosas que pasan, que ellos también cuando eran jóvenes habían cogido alguna cogorza, que los jóvenes tenían derecho a divertirse y otras afirmaciones que evidenciaban una falta de saber educar a sus hijos y de temor a poner límites en el proceso de educación filial.

España tiene el desgraciado liderazgo europeo en el consumo juvenil de alcohol, así como en el de drogas, con las consecuentes repercusiones en el plano del empleo y formación. Muchos jóvenes se malogran desgraciadamente porque la sociedad, empezando por los padres, no sabe educarles, educación que conlleva necesariamente el saber poner límites. No se puede decir siempre y en todo sí.

Los botellones además del problema de la salud constituyen otro problema para el medioambiente y para la educación ambiental. Ahora que los jóvenes parece que están muy preocupados con el deterioro del medioambiente, deberían hacer una campaña para que no se permitiese el botellón. Los sitios donde se realizan aparecen al día siguiente arrasados llenos de bolsas, vomitonas, vidrios, botellas y demás restos.

El Campus universitario de Santiago es una buena muestra de ello. El Campus es usado como tierra sin dueño, en que se puede hacer cualquier cosa y donde la Policía Municipal y autoridades no existen. Basta fijarse hoy mismo en el número de caravanas que llevan aparcadas en él durante días para atestiguar lo dicho.

Ojalá que la prohibición de botellones no se levante, incluso cuando el coronavirus haya desaparecido, porque el problema de salud pública no lo habrá hecho.