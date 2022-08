Break dance y chimpancés

¿Conoce o no Abel Caballero al alcalde de Oleiros? Es evidente que sí. Pero no hay mayor desprecio que no dar aprecio. O eso dice el refrán cuyo sentido aplicó ayer el alcalde de Vigo, Abel Caballero, cuando le preguntaron por las críticas de Ángel García Seoane a su viral baile de break dance (o algo así) en el Marisquiño. García Seone dijo que el baile le parecía “ridículo” y que Caballero “parecía un chimpancé”. “No tengo ni idea de quien es ese señor”, contestó el regidor de Vigo cuando le preguntaron por esas declaraciones. Un debate de nivel entre mandatarios locales.

¿Por qué los concellos tienen dinero paralizado en el banco en lugar de hacerlo circular pagando a proveedores? Esta sí que es una preocupación seria en la que deberían enfocarse los regidores. Hay ciudades gallegas, una de ellas entre las siete más importantes, que acumulan hasta 28 millones en sus cuentas de forma absolutamente improductiva, mientras las empresas se las ven y se las desean para llegar a fin de mes. Y no porque no se lo hayan ganado, sino por esa definición magistral que define a la burocracia como “el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil”.

¿Cuándo se adoptarán medidas realmente efectivas para frenar el declive demográfico en Galicia? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.