EL EPISODIO del contagio vírico de Trump ha sido breve, y uno se alegra, como se alegraría con cualquier otro ser humano. Breve, pero intenso. Quiero decir que Trump le saca partido (sin ser mucho del suyo) a cualquier cosa, basta un poco de ‘performance’. No está lejos del avatar cotidiano de la política, hoy profundamente teatral (¿teatrera?). No quiere esto decir que los políticos tengan tablas para tanta representación (se les deshilacha el guion, se les notan las morcillas), pero Trump sí las tiene. Tiene tablas televisivas, para ser más exactos. Su largo entrenamiento en la telerrealidad, y supongo que en la dirección de empresas y en ese teatro del mundo que es cualquier ‘hall’ de hotel, le ha proporcionado algunos elementos para la política contemporánea, lo que no habla muy bien de la política contemporánea.

No es don de gentes, dónde va a parar, sino don de plató. Ese oportunismo de los focos que te buscan y te nombran protagonista. Siendo presi, no puede ser de otra manera, y lo sabe. Cogido el virus, se dirigió al hospital, no diré a regañadientes, pero casi. Por un momento (malévolo) pensé que era un falso positivo, un ‘fake’ de virus, y que alguien saldría blandiendo una PCR como la copa de un pino, o el test que le hagan a un presidente, asegurando que falsa alarma, que ya se veía bien que no podía ser, con esa seguridad y ese aplomo. Mas lo fue. Confirmado el virus, algunos pensaron que electoralmente ser positivo podía ser positivo, dicho sea sin ofender ni especular, pues lo verían con ánimo compasivo, considerando su agenda y, dicho sea de paso, su querencia a despojarse de la máscara a las primeras de cambio. Pero otros pensaron que ser positivo podría ser negativo, pues en la carrera electoral hay algo que no puedes hacer jamás: ponerte enfermo.

Pasado el incidente, ya digo, breve pero intenso, Trump no parece haber sido afectado ni positiva ni negativamente, es decir, ni frío ni calor, cero grados. Bueno, eso es lo que él da a entender. Lo ves salir del hospital, caminando, desenmascarándose, y sientes que viene de comprar el pan, aunque allí se compre poco el pan. Bueno, eso es lo que él da a entender, ya digo. Que pasaba por aquí y me crucé con el virus, pero vamos, que nada. Y en quitándose la máscara, pronunció una frase que, por ser, es hasta bíblica: “no tengáis miedo”.

Así que la entrada de Trump en el hospital ha tenido mucho eco, y él le ha dado más eco todavía. Funciona con esa mente televisiva, tiene que ser eso. Lejos de amilanarse, Trump casi retransmitió en directo su momento virus, con vídeos y cosas para el personal. Supongo que los asesores aconsejan en estos casos eso de “muéstrese dinámico”, “anime a la gente”, “desdramatice el asunto”, y en este plan. Pero seguro que grabó los vídeos como le pareció, productor, actor y peluquero. Se filtró, o lo que sea, que le habían puesto oxígeno, pero Trump no dijo nada al respecto, o eso creo. No se podía romper el argumento de que el Covid no es para tanto, como reiteró en su salida (aunque aún le quede convalecencia). Fotos, vídeos, tuits y paseo triunfal en coche, entre aplausos: vamos, un no parar. Si no llenas los minutos vacíos con lo tuyo te lo llenarán otros con lo suyo. Todo eso se aprende en la tele.