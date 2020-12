Brexit, camiones y la UE

NO son buenos tiempos para ir por libre. Todos sabemos cuánto dependen hoy día las naciones de sus alianzas multilaterales para sacar adelante sus economías, sortear crisis económicas, sobreponerse a adversidades sanitarias, e incluso hacerse oír a nivel internacional. Los británicos pensaron que con el Brexit recuperarían su preeminencia. Creyeron que una alianza con la Norteamérica de Donald Trump podría devolverles su histórico y añorado esplendor. Pero ahora comprueban que el mundo ya no funciona así, que hoy nadie lo tiene fácil yendo por libre, y que, para bien o para mal, los unos dependemos de los otros.

La soledad de los británicos se ha visto evidenciada por la tensión causada tras la elección de Biden en EE.UU., por las tensas negociaciones con una Unión Europea que no cede a sus caprichos, y, estos días, por sus supermercados desabastecidos, así como por esos camiones atrapados en Dover; una imagen, ésa, que contrasta con la de los furgones cargados de vacunas procedentes de Bélgica hacia distintos puntos de Europa. A nadie se le escapa que, independientemente de las nuevas cepas del coronavirus, la respuesta a la situación del paso de Calais hubiera sido distinta de no mediar las negociaciones post-Brexit.

De hecho, y pese a la inicial descoordinación, e incluso a los rifirrafes sobre estándares democráticos, es obvio que compensa estar bajo el amparo del proyecto común de la UE. Hoy vemos que es la mejor vía para que los socios europeos logren superar la actual situación económica y sanitaria provocada por la pandemia, gracias también al Plan de Recuperación, al Marco Presupuestario, y a la aprobación, adquisición y reparto de vacunas.

No podemos regocijarnos con la situación de un Reino Unido en el que están trabajando y estudiando tantos ciudadanos españoles, ni debemos olvidar que la mitad de su población votó en contra del Brexit. Del mismo modo, no es útil conformarse con la mera pertenencia española a la UE. Es más, España no logra hacer oír su voz en Europa, y hasta pierde influencia y credibilidad en materia económica, sanitaria y migratoria, precisamente, cuando más necesitada está de reivindicarse entre los miembros comunitarios.

El Gobierno español está muy debilitado en el exterior. Y los desencuentros en el seno del Ejecutivo, incluso con los Presupuestos aprobados, trascienden y repercuten allende nuestras fronteras, ya sea en lo relativo a nuestras relaciones con Marruecos, con el Sáhara Occidental, con Venezuela, o con las estrategias frente a la inmigración. Reino Unido no ha podido elegir un momento histórico más delicado para aislarse del mundo, o para fiar sus expectativas económicas y políticas a la ya caduca administración Trump. Pero tampoco los españoles lo hemos hecho mejor, con un Gobierno de coalición enfrentado e incapaz de mostrar una postura potente, cabal y cohesionada ante las instituciones europeas.