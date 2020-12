‘Brexit’: la verdad vendrá ahora

EL ACUERDO de Nochebuena, como se ha llamado al largo documento firmado ese día entre la Unión Europea y el Reino Unido, no es la panacea, ni de lejos, pero al menos calma un poco las aguas: las del Canal de la Mancha y las otras, las políticas. Todo ello en vísperas de esta nueva relación que se anuncia en 2021. Ha costado lo indecible, las trabas y las vueltas atrás no han dejado de frenar el acuerdo, con esa amenaza constante de un ‘brexit duro’ (es decir, aún más duro), que tanto le gustaba mencionar a Johnson, como si fuera su íntimo deseo.

En su mensaje de Navidad, la reina Isabel II (la verdadera, no la de la serie: ahora hay que dejarlo todo claro...) ha llamado a sus compatriotas ‘pueblo indómito’, y ha hablado de una “resurrección” de UK. Más por la lucha contra la pandemia que por los supuestos logros del inminente ‘brexit’, o sea. Está bien animarse en estas circunstancias, pero mucho me temo que ni lo de la pandemia ni lo del ‘brexit’ pinta tan bien, señora.

Johnson, muy en su papel de propagandista nato, ha vendido el acuerdo como un logro que al fin otorga la libertad, o algo así, a su país. Pasando por alto las muchas prevenciones que el texto subraya, sobre todo en materia económica y comercial, pero no sólo. La dependencia del Reino Unido con respecto a Europa no desaparece, simplemente porque, en este mundo en el que vivimos, no puede desaparecer. Tampoco la nuestra con respecto a ellos, pero es diferente. Estamos hablando de 27 economías cooperando y constituyendo un mercado abierto de libre comercio muy competitivo. ¡Y, sí, por supuesto que tiene todo el derecho a irse del club! Un deseo que ha aflorado desde los años 60, una y otra vez, al menos en aquellos asuntos que no convenían a Londres. Siempre estuvo ahí esa incomodidad.

Bien, pues el ‘brexit’ ha llegado. Se ratificará, sin duda, y pronto provocará desengaños. Si este divorcio no resulta muy favorecedor para el Reino Unido, como parece, se venderá igualmente como un éxito. Qué remedio. Y ello a pesar de haberse ganado por los pelos, a pesar de haberse hecho mediante un referéndum autodestructivo, al menos para Cameron. Y para May. Y para Johnson, a pesar de su capacidad para vender eslóganes. Un dislate político al que se han sumado conservadores y laboristas, con esa alegría de lo inexplicable, siguiendo la estela, nada menos, de Nigel Farage. Con eso ya está dicho todo.

Pero, en fin: es lo que hay. El pacto se hace con el espíritu de la amistad duradera y considerándonos todos de la misma familia. Me parece perfecto: espero que no sea sólo la influencia de estos días navideños en los que el documento se ha firmado. Nadie gana, aunque sin acuerdo sería mucho peor. El ‘brexit’ nos perjudica a todos. Sólo el hecho de complicar las fronteras y aumentar la burocracia ya es suficiente para comprobar el perjuicio. Qué decir de la salida británica del programa Erasmus.

Creo que estamos ante algo que quedará en breve obsoleto, se revelará como un error infantil, un paso atrás. Algo que pondrá en jaque el futuro de no pocos jóvenes, a cambio de entregarles una supuesta dosis del orgullo post imperial de sus mayores. Y todo eso sin la gran apuesta de Johnson: Donald Trump. Ay, ese ojo clínico.