Buchanan y los perros de nieve

LA saturación informativa ha vuelto con los primeros días de enero. Una saturación de confrontaciones dialécticas, batallas judiciales, y, envolviéndolo todo, ese aroma del año electoral y lo que sabemos que implica. Es bastante agotador, pero la cosa no ha hecho más que empezar. No es que las noticias del exterior mejoren el panorama. Está la guerra, como un monstruo oscuro, que se prolonga, sin atisbo de un final, enquistada en el frío, en la tristeza. Y qué decir de lo que llega de ultramar. Qué decir de esa revuelta, asonada, golpe blando, como se quiera llamar lo de Brasil.

El año acaba de comenzar y ya estamos instalados en la misma atmósfera del anterior. Hay algo antipático en todo esto. En esta saturación, en la necesidad de vivir en la alarma y la urgencia. Cualquier tema se eriza, se vuelve incómodo, se polariza, se ensucia, se hace turbio, deviene en fuertemente acusatorio. No hay manera de encontrar un terreno más suave, un diálogo más razonable. Qué tiempos tan proclives a la insatisfacción.

Me puse a ver ese documental de Gordon Buchanan, Perros de nieve, que pasan en una plataforma. No es ni siquiera una película famosa, ni uno de esos documentales que se llevan ahora: las biografías de gente principal, y no sólo de Harry y Meghan, esos jóvenes muchachos tan mediáticos que están hasta en la sopa. Me producen un hastío infinito, como los amores difíciles, que también han eclosionado, bañados en el almíbar del glamur, en las peleas de cama y fortuna. Pero, en fin, quizás ayuden a algunos a separarse de esta saturación informativa, de esta sopa oscura y amarga.

El documental de Gordon Buchanan es espectacular porque consigue atraparnos sin que ocurra en él nada excepcional. Muchos dirán: ¿un documental de perros tirando de un trineo por el territorio del Yukón en Canadá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? De un tiempo a esta parte la literatura de la naturaleza se ha desarrollado muchísimo, aunque venga de lejos (Aldo Leopold y sus textos sobre las tierras salvajes). Me gusta abandonarme a historias sin trama, que nieguen, precisamente, los tradicionales atractivos de la narración. Lo mismo me sucede con estas películas que nos devuelven a territorios que soñamos alguna vez, que quizás no hemos pisado nunca ni pisaremos. Pero que conocemos de alguna forma.

También abundan ahora los programas que pretenden mostrarnos la vida extrema. Hay documentales que cuentan cómo un camión atraviesa zonas muy complejas, de día y de noche, o un tren de mercancías entre la nieve, por no hablar de las películas sobre escalada extrema. Muchos me complacen, porque, te sientes fuera del ruido del mundo. Como en esa literatura de la naturaleza, como en Los búfalos de Broken Heart, de O’Brien, como en La práctica de lo salvaje, de Gary Snyder.

Salvo unos pocos afortunados, ya no podremos contemplar ese mundo perdido, esos glaciares que se funden. Tal vez sólo nos queden estos libros, esas películas, para narrar la vida más hermosa. Veo a Buchanan con sus perros, Yukón, al frente, y comprendo que el documental no es sobre Canadá, ni sobre la nieve, sino sobre el amor entre perros y hombres, sobre cómo se construyen los afectos. Y te preguntas por qué el ser humano es precisamente la especie que más destruye afectos y equilibrios. Ahí van, celebrando a Jack London, mientras las amenazas, todas muy humanas, se acumulan en el horizonte. Los veo, ajenos al mundo, y me siento bien.