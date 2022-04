Bueno, venga, sigamos

NO acabo de entender el discurso que producen los dos partidos de la oposición en el Parlamento de Galicia: si Alberto Núñez Feijóo es tan malo como dicen, ¿por qué no celebran, en vez de lamentar, que se vaya a Madrid? Creo que, más que en su despedida, debían estar ocupados en preparar la bienvenida de quien quiera Dios que sea su sustituto.

Feijóo ya no forma trazas en la partitura de la política gallega, al menos directamente, o, si se quiere, no más que Sánchez, por comparar. Lo suyo ya va de otra cosa, así que bien puede que sea más aconsejable que se revisen los guiones parlamentarios regionales.

También es cierto, quiero decir antes de continuar, que el que venga a ocupar el sitio de Feijóo en Galicia no puede pretender que con él todo vuelva a empezar, sin pasados ni siquiera prólogos, sobre todo si el sustituto ya ha formado parte del propio Gobierno presidido por su antecesor.

En esto si que no hay líneas de ruptura, no sólo porque sea el mismo partido el que siga gobernando, sino también porque ellos mismos se han molestado en hacer ver, con la mayor intensidad posible, que quien venga es heredero designado, sin que se deban esperar novedades significativas en el manejo del timón.

Sin embargo, bien pudiera ser más oportuno que, dado que se produce de esa manera el tránsito, los partidos de la oposición en el Parlamento de Galicia reclamasen la celebración ya, pero ya, antes de que el mismo traspaso se pudiese dar definitivamente por culminado, de un Debate sobre el Estado de la Comunidad, o algo así, en el que poder saldar cuentas con lo gobernado por Feijóo, sin permitirle que, con tan aparente inocencia, las eluda, como para dejar a su sucesor el terreno ya preparado para la cosecha, sin que tenga que esforzarse en cultivarlo.

Esa podría ser la manera, además, de poder dejar de hablar de Feijóo, para reiniciar la epopeya. Si no se logra eso, no quedará más remedio que sea su figura, quiero decir que su propia memoria, en pasado, la que sople las bocinas en el debate político gallego, es decir, más mirando para atrás que para adelante, cosa que no creo que interese al país.

Así que no basta con lamentar no poder pasarle cuentas al PP por lo que haya hecho y deshecho Feijóo, porque la vida continúa, y el PP también.

De Feijóo seguiremos hablando, irremediablemente, pero en otros foros y atendiendo a otros retos, como será el ver si, con él, entra la política española en una nueva fase de madurez, cosa que, creo yo, interesa tanto a la derecha como a la izquierda, vale decir que a todos. Pero eso ya es, como digo, otra cosa.