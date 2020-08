AGOSTO toca a su fin con eso que se llama una bomba informativa, aunque la explosión se veía venir. No sé si las noticias deportivas tienen ese grado de impacto, pero en el contexto actual nos estamos acostumbrando un poco a la caída de asteroides informativos, golpe aquí, golpe allá. El continuum de la pandemia, que es ya un continuum muy persistente, es visitado por sobresaltos puntuales, más allá de los sobresaltos habituales. En esencia, vivimos en ese desvivir que caracteriza una época poco deseable y bastante inaguantable. Pero el fútbol sigue a su manera, la que sea, sin público y con varias movidas abiertas, ahora rematado en todo lo alto por ‘El Caso Messi’, o ‘El asunto Bartomeu’, o como se quiera llamar el quilombo, literariamente hablando. Llámenlo ‘Burofax’.

Sé que habiendo temas mayores no se puede hablar tanto del lío de Leo, o lo que sea, pero comprenderán que ya se ha desatado un vendaval informativo que como siempre especula con el suspense. Las noticias vienen como huracanes. No hay lugar para la normalidad, ni vieja ni nueva. Hoy todo es excesivo, desaforado, descomunal. No conocemos la mesura. De hecho, está mal vista. Ya lo hemos dicho más veces. Hoy todo tiende a hacer crisis, como si ese fue el estado natural de la existencia contemporánea. Lo de Messi viene madurándose, pero de pronto se hincha como gran globo de fin de agosto, porque lo que atañe a figuras principales siempre produce efectos excesivos, torrenciales. Viendo los programas del ramo, algunos de los cuales hacen tragedia futbolera con facilidad pasmosa, lo de Messi es un terremoto, una ciclogénesis, un tornado. El viento de ese burofax levanta los cimientos del Barça, sacude las legendarias vitrinas, remueve la memoria de otros tiempos felices y demuestra que nada es para siempre, ni siquiera el amor.

Messi, criado a los pechos nutricios de Can Barça, parece ahora renegar de la leche amamantada, de la que le hizo crecer en las verdes praderas, como si no reconociera el territorio doméstico, como si hubiera desaparecido aquel calor tan cercano. El poco locuaz futbolista (no importa, ya hablaba con los pies) tenía al parecer su grupo predilecto, que ahora coloca, dicen, por encima de todo. En las últimas horas he escuchado fundamentalmente a dos bandos: los que consideran que el astro brilla tanto que tiene derecho a decidir (a pesar del 2-8 ante el Bayern) y los que consideran que un club no puede someterse a la decisión personal de ninguna de sus estrellas, lo diga Messi o su porquero. El resultado de dos posturas enfrentadas favorece el ruido (y tal vez la furia) y lleva a los defensores del argentino a denostar las formas de Koeman, que parece haber sido llamado para hacer poda, pero no tanta. Creen que la tala ha tenido efectos colaterales. Otros piensan que Messi no se siente en un escenario ganador, que es tanto como decir que ha perdido el enamoramiento.

Mientras agosto finaliza y los problemas crecen (todos más importantes que este, desde luego), este país genera una nueva disciplina, la Messilogía, que nos va a mantener entretenidos hasta que comprobemos que toda tragedia, si esta lo es, tiende a desvanecerse y, con suerte, a convertirse en comedia. Pues la comedia es la tragedia más el tiempo, dijo Woody o quizás algún otro.