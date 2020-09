UNHA vez remate setembro, bye, bye vacacións..., pois xa me toca volver ao tallo. Atrás quedan pequenas xuntanzas familiares e recordos inesquecibles. O mellor de todo foi poder estar media hora co meu irmán Ricard, que ten síndrome

de Down, catro martes seguidos na residencia onde está; cousa que non sabía se podería facer antes de voar para Barcelona. Como os demais residentes, leva

sete meses sen poder ir a casa aos fins

de semana. Cada martes leveille a Coca-Cola que antes tomábamos nunha terraza, e cantamos Hola don Pepito e outras cancións de Gaby, Fofó e Miliki, que son as que máis lle gustan.

Na casa de verán, preto de Sabadell, tocaba tallar árbores. Bruno e o seu equipo chegaban ás oito da mañá con cascos, serras eléctricas e poleas e, ata ás catro da tarde, dálle que dálle escalando e cortando pinos. En total, tallaron doce –algún

de máis de 20 metros– e podaron catro. Se o meu avó vivira, por moito que lle explicaramos que era por motivos de seguridade ou porque estaban mortos, non tiñamos podido facer nada; pois para el cada árbore era como un neto.

Como facía moita calor, de cando en vez pasabámoslles botellas de auga fresca. Os operarios teñen unha media de 25 anos e cada ano reciben algún encargo para traballar en Alemaña. O día que Bruno veu a casa para planificar o traballo, pasou 45 minutos paseando polo xardín en silencio –sen apuntar nada– para calcular os días que levaría. Total, catro días –acabou dicindo–, e así foi.

A saída nun barco de vela dun amigo (Eduardo) dende Arenys de Mar, foi bastante tranquila porque a mar parecía unha balsa. O Cyric II é de madeira, ten 15 metros de eslora e o seu pequeno motor sirve para saír e entrar no porto e pouco máis. Tan pouco que, senón hai vento, non pode navegar. Despois que Eduardo explicara aos seus tres convidados que estiveramos moi pendentes da botavara porque nunha ocasión golpeou na cabeza a un mozo que tivo que estar uns días no hospital, funme directamente á proa para evitar riscos. Uff... Na volta levei a caña do temón durante vinte minutos e, ao achegarnos á bocana, díxome que pasara lonxe das rocas para evitar ser arrastrado cara elas no caso de estragarse o motor.

Pouco días antes de voar cara a Barcelona, miña irmá Nuri pediume que levara zamburiñas e mexillóns galegos en escabeche, enviándome un whatsapp cunha foto das latas dunha determinada marca. Como na tenda que fun non tiñan esa marca, díxenlle que non conseguín atopalas; sen contarlle que acabei mercando oito doutra distinta (unha delas, de mexillóns xigantes). Cando o día do seu santo entregueille o agasallo, o oe, oe, oe... –sorpresa– volveu a soar outra vez.