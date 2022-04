Bye, bye Sáhara

A decisión de Pedro Sánchez de descolgarse das resolucións da ONU sobre o dereito do pobo saharauí a decidir o seu futuro, que ata o de agora España sempre tiña apoiado, denota unha absoluta falta de sensibilidade coa protección dos dereitos humanos. As resolucións da ONU parten do sucedido no 1975, cando Marrocos se anexionou o Sáhara pola vía dos feitos a través da Marcha Verde, en que enviou a 350.000 marroquís a ocupar o dito territorio.

En novembro do dito ano –pouco antes da morte de Franco– España asinou os Acordos de Madrid, cedendo a Marrocos e Mauritania a administración da ex-colonia; e, pouco despois de que abandonara aquela o 26 de febreiro do 1976, Mauritania desistiu da súa reclamación. Ao día seguinte, de seguido, o Fronte Polisario proclamou a República Árabe Saharauí Democrática e iniciouse un conflito armado con Marrocos.

Logo de que a ONU considerara nulos os Acordos de Madrid, en 1991 entrou en vigor un alto o fogo entre Marrocos e o Fronte Polisario que debía concluír coa celebración dun referendo de autodeterminación, segundo o acordado na Resolución 690 do Consello de Seguridade da ONU do 29 de abril do 1991.

No ano 1995, outra resolución do Consello de Seguridade reiterou “o seu empeño para que se celebre un referendo libre e imparcial para a libre determinación do pobo do Sáhara Occidental”, o cal nunca chegou a convocarse porque Marrocos se opuxo ao censo que presentou a Misión de Nacións Unidas para o Referéndum no Sahara Occidental (MINURSO) no 1999 e negouse a realizar unha consulta reiteradamente.

Dende o principio Marrocos encargouse de que a poboación saharauí se convertera nunha minoría na zona, enviando máis e máis cidadáns marroquís alá. Se a posición de Sánchez acaba impoñéndose, España quedaría aliñada coa que manteñen países como Alemaña, Francia ou EEUU, o cal recoñeceu a soberanía de Marrocos durante a presidencia de Trump a cambio de que retomara as súas relacións con Israel. Pero España ten moita máis responsabilidade que estes, por ter o deber de que a colonia que ocupou no 1886 poida decidir o seu futuro libremente.

O modo de solucionar este problema non é indiferente. Se cando os intereses políticos e económicos chocan coa defensa dos dereitos humanos, se opta polo primeiro, mal asunto; pois invocalos só cando interesa deslexitima e fai pouco crible a quen actúan así.

O Sáhara Occidental é a única colonia africana que non tivo o dereito á autodeterminación e miles de refuxiados saharauís malviven en campamentos en Alxeria. Esperemos que o Congreso teña a suficiente dignidade para tombar o plan de Sánchez, e apoie ao pobo saharauí na súa xusta reivindicación.