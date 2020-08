Cada líder con su vacuna

TODAS las evidencias apuntan a que el virus es apátrida. Los científicos no han identificado un virus con pasaporte, sino que todo indica que se mueve como un ciudadano del mundo. No se aparta en consecuencia de otras pandemias de la historia que se caracterizaron por su universalidad. No son de aquí ni son de allá, como cantaba Alberto Cortez y ello nos lleva a la gran paradoja de que las vacunas sí tienen bandera propia. Si a la hora de leer este comentario no se ha sumado nadie más a la carrera viral, Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte y Cuba cuentan con las suyas y hay laboratorios de otros países que están en ello aunque de forma más discreta. ¿Vigo? Que a nadie le extrañe que Abel Caballero, previsor como siempre en su alumbrado navideño, anuncie alguna vacuna propia con la solemnidad que exhibió Putin al presentar la suya. A día de hoy no hay líder que se precie que no tenga una vacuna que lucir.

La lucha contra el azote del Covid 19 no ha impedido que la humanidad siga disgregada en parcelas. Algunos recordarán a propósito la decepción que supuso la llegada del primer ser humano a la luna, con la emocionante locución de Jesús Hermida, las imágenes borrosos que vieron los ojos de niño con legañas al que habían despertado para la ocasión, aquel pie vacilante sobre la superficie del planeta... y la bandera. Siglo después Armstrong emuló a Colón y plantó la enseña de su país en el otro nuevo mundo, en lugar de desplegar la de la ONU que hubiera sido lo apropiado. Aquel gesto nacionalista era consecuencia de una carrera espacial en la que americanos y soviéticos buscaban algo más que explorar el espacio; se trataba de un pulso ideológico que tuvo distintas alternativas, con Yuri Gagarin, Valentina Thereskova, la perrita Laika y el Sputnik como ejemplos del poderío ruso.

No es casual que Putin le llame Sputnik a su vacuna. Estamos inmersos en otra competición nacionalista que también decepcionará a quienes siguen creyendo en la Humanidad como un todo. El virus está teniendo el poderío adicional de dejar en evidencia a todos los entes supraestatales. Las Naciones Unidas permanecen mudas durante la crisis y la Unión Europea ni siquiera ha sido capaz de establecer algún vago protocolo común, dejando en su lugar un sálvese quien pueda. Hablando de vacunas nadie se imagina que, si un laboratorio alemán, francés o irlandés encontrara la piedra filosofal contra la pandemia, la convirtiera en europea olvidando su nacionalidad.

La fascinación por el espacio cogió al mundo inmerso en la guerra fría que libraban dos grandes sistemas que ofrecían dos tipos de desarrollo, de sociedad y hasta de felicidad. Llega ahora el covid-19 y en ese mismo planeta bullen liderazgos políticos que necesitan mirarse constantemente al espejo y que les digan que son los mejores. A los demás no nos queda otra que ser espectadores de una competición en la que se juega mucho más que aquel alunizaje en el que el género humano fue representado por las barras y estrellas. A menos que el regidor vigués salve la honra de este lugar del noroeste logrando que, además del alumbrado navideño más luminoso del planeta, haya una vacuna que deje en ridículo a la de chinos, rusos, americanos, cubanos y coreanos.