Café con un budista

EN realidad fue con un hinduista, dos ortodoxos, unos evangélicos y algún musulmán. El café era bueno y la compañía más que amable. Ocurre que el fin de semana pasado hubo en Santiago un Encuentro Interreligioso y asistí con resquemor. La unión entre religiones es una linda canción. Oír a representantes de confesiones diversas largar de lo suyo implica que debes abrir la mente, afinar el oído. Y aplaudirlo.

Nos dicen que para que un diálogo sea prometedor y no una ensalada inane cada participante debe conocer la propia identidad. Y no hacer un merengue, rico en boca pero indigerible. Amé a todos los oradores pero no debía renunciar a mi perspectiva religiosa.

Revoloteaba en ese encuentro un texto embriagante: la encíclica Fratelli tutti (2020): Todos hermanos. Es un empujón a que aceptemos a cualquier fulano del mundo como hermano; suena lindo en abstracto pero es una incomodidad vivirlo. Papa Francisco quiere que los animales religiosos vayamos por delante.

Un encuentro afectuoso con practicantes de otras religiones invita a que cuestionemos la nuestra y amaga que disimulemos nuestras creencias por no incordiar. Me habían recordado, ya digo, que para dialogar con provecho conviene tener claras las convicciones propias y no hacer un diálogo para besugos.

Intervino Andrea Riccardi, que contribuyó a pacificar un país después de diez años de guerra civil. Es mediador entre países en conflicto y por eso es hijo predilecto... de Mozambique. Publica la guía ¿Dónde comer y dormir?, promueve cartas a condenados a muerte y equilibra el desajuste de vacunaciones en el mundo. Su Comunidad de San Egidio se basa en la oración.

Pero no hube de cambiar mi catecismo por otro y gusté compartir con saris, bufandas, chalecos, sotanas moradas y capelos una visión de la realidad más alta que la que la postmodernidad civil ofrece ahora; las religiones confesamos la trascendencia y ello nos hace esperanzados, menos trágicos y, en general, más simpáticos.